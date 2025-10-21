TIEMPO DE HABLAR

Antonio Peñalver denuncia: “El progresismo y la Agenda 2030 destruyen la familia y la libertad”

Archivado en: Periodismo

Antonio Peñalver Martínez es concejal de Desarrollo Económico y Empleo y Consejero Delegado de Alcalá Emprende del gobierno municipal de Alcalá de Henares por VOX desde junio de 2023.

Padre de tres hijos, es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, Programa de Desarrollo Directivo (PDD) y Programa de Dirección General (PDG) por IESE Business School. Desde el año 2001, ha sido profesor de la Universidad de Alcalá de Henares en Recursos Humanos y en Management y Liderazgo.

Con una dilatada trayectoria desde 1985 en el campo de recursos humanos y organización, habiendo ocupado diferentes posiciones de dirección y consultoría sobre gestión del cambio y personas.

Rebajas
LA DICTADURA DEL LENGUAJE
LA DICTADURA DEL LENGUAJE
23,95 EUR −1,20 EUR 22,75 EUR Amazon Prime
Comprar en Amazon

Hoy se sienta en Tiempo de Hablar para charlar con Alfonso Rojo sobre su último libro, La dictadura del lenguaje’ (Sekotia), en el que habla del lengua como arma de guerra.

«EL LENGUAJE SE HA CONVERTIDO EN UN ARMA DE DOMINACIÓN»

«LAS NUEVAS IDEOLOGÍAS QUE HAN SURGIDO TRATAN DE DAR UN CONTENIDO DIFERENTE DEL LENGUAJE, COMO TODO LO LGTBI»

«HAY CORRIENTES QUE ESTÁN MANIPULANDO Y DECONSTRUYENDO NUESTROS PRINCIPIOS: PROGRESISMO, WOKISMO, GLOBALISMO, AGENDA 2030 Y CULTURA DE LA CANCELACIÓN»

«DECONSTRUYEN EL LENGUAJE INOCULANDO TÉRMINOS COMO ‘PROGRESISMO'»

«TODA LA AGENDA 2030 ESTÁ IMPREGNADA DE TÉRMINOS COMO EL ABORTO COMO CONCEPTO»

«HAY UNAS ÉLITES DETRÁS DE ESTE TIPO DE POLÍTICAS QUE AMPARAN ESTOS CONCEPTOS»

«LA GENTE QUE ESTÁ DETRÁS DE TODO ESTO QUIERE PONER FRENOS PARA NO PENSAR LIBREMENTE»

«EN REDES SOCIALES, CUANDO DAS UNA OPINIÓN DIFERENTE A LOS PROGRESISTAS, TE CANCELAN»

«YA NO HAY UNIDAD FAMILIAR, NO HAY PADRE Y MADRE, NOS INTENTAN INTRODUCIR QUE HAY MÁS GÉNEROS»

«HAY QUE DAR LA BATALLA CULTURAL FRENTE A ESTOS VALORES QUE TRATAN DE INCULCARNOS»

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

CUIDADO DE LA CARA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Cuidado de la cara Maquillaje Peluquería Perfumes Protección solar
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]