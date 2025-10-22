Alfonso Rojo: «Si Sarkozy está en prisión por financiación ilegal, imaginen qué haremos con Sánchez».

No creo que haya habido un solo español, con dos dedos de frente y una pizca de sentido común, que no pensara en el marido de Begoña, este pasado lunes, cuando vimos a Nicolás Sarkozy ingresar en la Prisión de La Santé.

El ex presidente francés, durante un lustro inquilino del Palacio del Elíseo, ingresa en la misma cárcel en la que estuvieron encerrados Dreyfus, Apollinaire, Noriega, Tapie, el asesino Landru y el terrorista Ilich Ramírez, con una condena de cinco años por financiación ilegal.

Según la Justicia gala, Sarkozy aceptó dinero del libio Gadafi, que destinó a financiar la campaña electoral que le llevó al poder en 2007.

La sentencia no acusa a Sarkozy de haber facilitado que su mujer, la bella Carla Bruni, entrara como catedrática fake en La Sorbona y se lo llevara crudo, haciendo negocios a su sombra.

Tampoco de que facilitara que alguno de sus tres hermanos disfrutara por la cara de un puesto y sueldo a cuenta del sufrido contribuyente.

Ni siquiera de que a sus subalternos de confianza les facilitara, con su inacción o connivencia, pillar comisiones opulentas, pagarse las putas con dinero de los impuestos o manipular contratos públicos. No le echan tampoco en cara haber hecho apaños indignos con los terroristas corsos o haber claudicado, por simple interés, ante desaforados separatistas periféricos.

Por lo que ha entrado en la trena Sarkozy es por permitir a colaboradores suyos gestionar la recepción de millones de euros en efectivo, a cambio de mejorar la imagen internacional del dictador libio.

Estoy seguro de que todos ustedes tienen claro hacia dónde vamos.

Es cierto que en España nunca se ha sentado en el banquillo y condenado a un presidente de Gobierno por tropelías perpetradas en el cargo, pero tampoco, hasta este lunes, había precedente alguno en Francia de un expresidente enviado a prisión por corrupción y financiación ilegal.

Les voy a leer tres frases que aparecen en el sumario de Leire Díez, pronunciadas por la fontanera del PSOE durante sus maniobras para presionar al fiscal Stampa:

«El presidente dio orden de limpiar, caiga quien caiga».

«La situación hay que revertirla caiga quien caiga y eso es lo que ha dicho el presidente».

«Leire insiste en que tiene acceso al 1 del Gobierno».

El 1 del Gobierno, el presidente a quien se refiere la paisana, es el marido de Begoña.

Lo de Sarkozy es inédito y lo de Sánchez tendrá que serlo.