Alfonso Rojo: «Moción de censura sin Feijóo, elecciones anticipadas y patada en el culo a Sánchez»

Estamos en lo de siempre: en lo de ‘cuándo echamos a este facineroso de la Moncloa’.

Que viene a ser lo mismo que ‘cuándo tenemos elecciones generales’.

Porque doy por supuesto, aunque la oposición lo esté haciendo fatal, que en cuanto podamos ir a las urnas y votar, le damos a Pedro Sánchez una patada en el culo sideral.

Y yendo a eso de las elecciones, parece que se calienta la cosa.

Vamos a ver qué acuerdan los xenófobos de Junts, a los que ha convocado Puigdemont a Bruselas.

El rumor es que planean darle un ultimátum al marido de Begoña, conminándole a que se ponga definitivamente a cuatro patas, y que si no lo hace en una semana, romperían con el PSOE amenazando con apoyar una moción de censura.

Moción ‘instrumental’, en la que el candidato alternativo no podría ser Feijóo y que serviría para convocar de inmediato elecciones.

La música suena bien, pero no veo yo a los de Abascal entrando en una operación con la separatista derecha catalana.

Como repito con frecuencia, con esa tropa infame y antiespañola no se puede ir ni a recoger billetes de 100 euros.

Que hagan lo que les dé la gana, que acudan con lo que se les ocurra y nosotros a lo nuestro, que incluye por supuesto echar del poder cuanto antes a Sánchez.

Los próximos días, que incluyen este 30 de octubre la peregrinación del amo del PSOE al Senado, serán cruciales.

Se supone que PP y VOX lo someterán al ‘tercer grado’, exigiéndole, durante horas y sin piedad, explicaciones sobre la corrupción, su papel en los negocios de Begoña, los prostíbulos familiares, el compadreo con el putero Ábalos, las comisiones de Cerdán, el pelotazo de las mascarillas, las cuentas en República Dominicana, los trinques con chavistas y chinos y toda la mugre socialista.

Faltan sólo seis días para el interrogatorio y a partir de allí, todo debe ir cuesta abajo.

Todos los políticos, incluyendo a Abascal, afirman prudentes que tenemos Sánchez hasta 2027, que es el mantra que difunde La Moncloa.

Es un error garrafal, porque asumir que no queda otra que aguantar hasta entonces es desmovilizador.

Si queremos que el personal se active y entre desde ya a la pelea contra este régimen abyecto, lo que hay que repetir por tierra, mar y aire es que el marido de Begoña no se come el turrón como presidente.

Y que después, va al banquillo y a la cárcel.