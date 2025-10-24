A la que tienen que sacar del Congreso es a Mertxe Aizpurua: «No produce asco, produce odio… ¡Asesina!»

Una edición de ‘El Pentagrama’ la de este 24 de octubre de 2025 con Carlos Paz y Eduardo García Serrano debatiendo con los habituales Rebeca Crespo, Bertrand Ndongo y Josué Cárdenas, y todo un pelín enmarañado y poco clarividente hasta que nos encontramos en el devenir de la conversación con ella: «¡Hija de Satanás!»

Sí, nos referimos, en este caso el propio Eduardo G. Serrano, a Mertxe Airpurua, la protavoz de Bildu, de la que todos conocemos su pasado y ahora se permite el lujo de estar cobrando de todos los españoles como diputada en el Congreso y, lo que es peor, de dar lecciones de lo que le plazca. Es asqueroso, y así se lo hizo saber la portavoz del Partido Popular (¡Qué asco!»), y por eso ahora apretamos nosotros y nos indignamos con esto en ‘Periodista Digital’.

Merece mucho la pena solo por esto seguir esta edición de ‘El Pentagrama’.

Ndongo acorrala a Mertxe Aizpurua

Y es que uno de nuestros protagonistas, el reportero Bertrand Ndongo, tuvo la suerte o la desgracia de toparse de frente en las afueras del Congreso con esta tiparraca. Él, la voz de los españoles: «¡Tápase un poco!»