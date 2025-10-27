La Administración Trump arresta al comentarista islámico-británico Sami Hamdi en plena gira por EEUU

Sami Hamdi, partidario de la Hermandad Musulmana y elogiso con Hamas, fue detenido por el ICE y será deportado de EEUU.

Esto decía Sami en octubre de 2023: «Celebren la victoria. ¿Cuántos de ustedes sintieron euforia al recibir la noticia del 7 de octubre?«.

La comunidad mediática internacional ha quedado conmocionada tras la detención del destacado comentarista islámico británico en San Francisco.

El incidente ocurrió este domingo, justo cuando Hamdi se encontraba realizando una gira nacional por Estados Unidos.

Tenía programados varios eventos y conferencias, entre ellos uno en Florida ese mismo día.

Agentes de inmigración le interceptaron en el aeropuerto y le informaron sobre la revocación inmediata de su visado y su inminente deportación al Reino Unido.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), su portavoz, Tricia McLaughlin, explicó que Hamdi fue detenido bajo la custodia de ICE (Immigration and Customs Enforcement) después de que su visado fuera anulado el 24 de octubre.

Esta decisión se produjo tras una serie de declaraciones controvertidas del comentarista, quien celebró el ataque llevado a cabo por Hamas el 7 de octubre de 2023 durante un evento en una mezquita de Londres.

Además, negó las acusaciones sobre violencia sexual atribuida a Hamas, sugiriendo que Israel había fabricado tales relatos.

La postura del gobierno estadounidense es clara. McLaughlin comentó en la plataforma X: “Bajo el presidente Trump, quienes apoyan el terrorismo y ponen en riesgo la seguridad nacional no tendrán cabida ni podrán visitar este país”.

Sami Hamdi tenía una agenda repleta, con intervenciones programadas en actos organizados por instituciones como el Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses (CAIR) en California y otras conferencias en distintos estados.

No es la primera vez que sus palabras generan controversia; el año pasado, dos universidades canadienses cancelaron sus charlas debido a que consideraban que sus discursos fomentaban la intimidación y glorificaban la violencia. En ambos casos, representantes institucionales advirtieron que su presencia podría propiciar “una cultura de intimidación”.

Libertad de expresión vs. seguridad nacional

El caso del arresto y deportación de Sami Hamdi vuelve a poner sobre la mesa un debate candente: ¿hasta dónde llega la libertad de expresión frente a las necesidades de seguridad nacional? En un mundo cada vez más polarizado, distinguir entre una crítica legítima y una apología a la violencia se complica enormemente.

Este episodio pone de manifiesto cómo las declaraciones públicas y las acciones digitales pueden acarrear consecuencias legales inmediatas en un país que proclama defender la libertad de palabra pero no duda en cerrar sus puertas ante quienes considera peligrosos.

El futuro inmediato para Hamdi está lleno de incertidumbre, mientras sus palabras continúan resonando e impulsando un debate cada vez más intenso en esta era marcada por las redes sociales y una vigilancia global sin precedentes.

Otros comentaristas polémicos expulsados de Estados Unidos

A lo largo del tiempo, Estados Unidos ha prohibido o expulsado a varias figuras públicas extranjeras debido a motivos similares: