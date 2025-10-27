Nacho Abad se cansa de las bobadas de Pilar Rahola… y ella termina pidiéndole dinero en directo

La cosa no fue demasiado tensa pero sí bien explícita de lo que es España.
La protagonista este 27 de octubre fue una catalana burguesa como Pilar Rahola, perfecta representante del independentismo y de aquel espíritu golpista del 2017 y, a la vez, tremendamente conocedora de los entresijos del show televisivo.
No era mal día, precisamente, este en el que Puigdemont y los suyos rompen con Pedro Sánchez. Y todo repercute, seguro, en el bien de España.
Pero el caso es que la tensión se mascó entre Nacho Abad, entrevistador, y la tertuliana -esta vez- a distancia.
Nacho Abad: De las cosas más importantes que se pactaron, no han llegado a ninguna. Como el tema del catalán…
Pilar Rahola: ¡Pero si se habla catalán en el Parlamento!
Nacho Abad: ¡Impresionante! Si nos entendemos en castellano para qué hace falta el catalán en el Parlamento?
Pilar Rahola: Pues para lo mismo que hace falta en cualquier Estado multilingüístico. Esa pregunta no la puedes hacer en Suiza.
Nacho Abad: Estamos en España ¡Es que cada país tiene su idiosincrasia!
Pilar Rahola: Esa respuesta es un poco estúpida, si me permites.
Nacho Abad: [ríe] De repente te pareces a Pablo Iglesias que me llamó idiota, y tú me llamas estúpido, y estáis en las antípodas.
Pilar Rahola: A mí me gustan los matices y no te considero estúpido, sí tu respuesta.
Nacho Abad: Es que falta tanto dinero para cosas importantes y se está escapando por los desagües… No es el mismo que el de Ábalos y Koldo, pero al final son desagües.
Pilar Rahola: Nacho estás quedándote en la anécdota. La relación ha entrado en crisis por ejemplo por el tema de la inmigración.
Nacho Abad: ¿Pero para qué la queréis? ¿Para echar a los inmigrantes que cometen delitos? ¡Oye, a lo mejor estoy de acuerdo!
Nacho Abad: Si lo que quieres es hacer un debate conmigo, me lo explicas y hablamos de dinero.
Nacho Abad: ¡Se nota que eres de Junts! ¡A trincar y en mi lenguaje!