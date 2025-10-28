¿Está la oposición preparada para derrotar al sanchismo?

La cuenta atrás para un posible ‘superdomingo’ electoral ya ha comenzado.

Mientras Pedro Sánchez busca resistir con un Gobierno cada vez más desgastado por los casos de corrupción, las concesiones al independentismo y una economía que no despega, la oposición afila sus armas con la vista puesta en unas urnas que podrían abrir una nueva etapa para España.

En el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo se presenta como la alternativa seria y moderada frente al desgaste socialista, tratando de reagrupar al voto del centro-derecha y recuperar la confianza de una ciudadanía cansada del “sanchismo”. Vox, por su parte, mantiene su presión desde el flanco derecho, reclamando firmeza ante la deriva territorial y la falta de autoridad del Ejecutivo. La posibilidad de un frente común entre ambas formaciones podría ser clave para garantizar un cambio de rumbo político.

Si finalmente se confirma el ‘superdomingo’, España podría vivir una cita decisiva. La pregunta no es solo si la oposición está lista para derrotar al sanchismo, sino si los españoles están dispuestos a cerrar una etapa marcada por la división, el clientelismo y la polarización. El tablero está en movimiento, y el desenlace podría marcar el futuro político del país durante la próxima década.

Bertrand Ndongo aborda esta y otras cuestiones de actualidad política en una nueva edición de ‘Diario Ndongo‘.