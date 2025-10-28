Patxi López (PSOE) toma por imbéciles a los españoles: pide enterrar el «viejo fantasma» de ETA mientras esgrime el espantajo de Franco

Estamos a poco menos de un mes de que se cumplan 50 años de la muerte de Franco. Y Patxi López en particular y la izquierda en general hablan tanto de él y a todas horas que parece que hasta nos encontramos con el dictador cuando vamos al supermercado.

Sin embargo, esa misma izquierda que recurre constante y machaconamente al francomodin es la misma que aspira a que de la banda terrorista ETA no se acuerde nadie, aunque sólo hayan pasado 14 años desde que anunció que dejaba de matar.

Quizá la diferente percepción sobre una realidad y otra se debe a cómo se llegó al final de la dictadura y al de la banda asesina, al margen de la fecha en que ocurrió cada uno de esos finales.

Franco murió en la cama en Noviembre de 1975 con todo el poder del Estado bajo su control y tras haber ganado una Guerra Civil 40 años antes provocada por la II República y su deriva hacia la dictadura comunista.

ETA, en cambio, dejó de matar en Octubre de 2011. Pero no lo hizo gratis, sino tras haber negociado con el Gobierno de Zapatero que como premio a abandonar su actividad criminal, el comando político de la banda obtendría por dejar de matar lo que los comandos terroristas no consiguieron matando.

Y así, el brazo político de los asesinos pasó a estar presente en ayuntamientos, en parlamentos municipales, regionales y en el nacional, en los gobiernos locales o autonómicos y pudo hacer leyes y manejar dinero público. Y, más aún, el comando político de ETA también llamado Bildu, es hoy uno de los socios de Pedro Sánchez en el Gobierno de la nación.

Según los datos oficiales del Ministerio del Interior, ETA ha matado a 864 personas y herido a otras 2.600 en sus 5 décadas de trayectoria criminal. Entre los asesinados, hay al menos 200 guardias civiles, 150 policías nacionales, 100 militares, 20 policias regionales y locales y 400 civiles. Y entre esos 400 civiles asesinados, hay nada menos que 45 políticos del PSOE asesinados.

Parece que a los socialistas no le importan los 864 asesinados por ETA ni los 2.600 heridos. Y tampoco parece importarles los 45 compañeros de filas que han tenido que enterrar víctimas de los que hoy son sus socios.

Quizá por eso tiene tanto empeño Patxi López en que no se hable de ETA, que dejó de matar hace sólo 14 años, al tiempo que le interesa tanto hablar de Franco que hace yo 50 años que murió.