Quien nunca apareció por allí, y eso que le pillaba cerca, fue Bergoglio

Hace unos días

Que sin embargo sí que cruzó el mundo para visitar países, no precisamente cristianos

Antonio Gil-Terrón Puchades
Antonio Gil-Terrón Puchades. PD
Archivado en: Columnistas | Periodismo

Más información

¿Está la oposición preparada para derrotar al sanchismo?

¿Está la oposición preparada para derrotar al sanchismo?

Santa Teresa al rezar decía ´Señor, concédeme lo que te pido, y haz que me convenga, aunque lo que te pido no fuese lo que más me convenga´.

Brillante la Santa en su descaro. Sin embargo, un servidor, pecador impenitente, y mal cristiano donde los haya, dejo esas ´confianzas´ para los fieles que se sientan en las primeras filas de la parroquia.

Por mala conciencia e indigno, me sitúo de pie, detrás de la última fila, junto a la puerta de entrada. Y lo hago por humildad ante Mi Señor, pero también por si entra algún ´mustafá´, malintencionado, a intentar hacer una escabechina de cristianos. Tendría guasa que este ´mal bicho´ que les habla, terminase subiendo a los altares, por su sangre derramada.

Para evitar tan inmerecido honor, amén de por supervivencia, puestos a entrar en el paraíso, aplicaría la cortesía templaria, con el consabido ´Mojamé, al paraíso,  usted primero´, que sus vírgenes aguardan.

En otro orden de cosas, aunque es más de lo mismo, hace unos días he estado en Lourdes, en cumplimiento de una promesa que nunca hice.

En otras palabras, he ido a dar gracias por todo y por tanto, y a pedir, no por mí, sino por todos aquellos que, con nombre y apellidos, realmente les hace más falta.

Lourdes nunca defrauda, y puedo asegurar, por experiencia propia, que los milagros existen y la gente, aunque no siempre, vuelve a dar gracias. De ambos casos he sido testigo.

Quien nunca apareció por allí, y eso que le pillaba cerca, fue Bergoglio; que sin embargo sí que cruzó el mundo para visitar países, no precisamente cristianos. Nunca entendí el ´síndrome de Estocolmo´ que sufría este señor.

Ello, amén de sus múltiples ´bocachancladas´, me valió para saber que yo estaba en el lado correcto de la historia.

Los mejores productos de motor

PRODUCTOS DE MOTOR
Aceites y fluidos Neumáticos Transporte y accesorios
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]