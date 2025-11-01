Mensaje de Pérez-Reverte al PSOE y al PP: «Me va a regular el uso de las palabras su p#t@ madre»

En toda la boca.

Porque Arturo Pérez-Reverte no es de los que se andan con rodeos.

Ni un pusilánime, de los que se ponen de perfil o se deja amedrentar por los poderosos.

El veterano y muy baqueteado escritor, reportero y académico responde feroz a la proposición no de ley aprobada en el Congreso de los Diputados que promueve «el uso de un lenguaje justo de la palabra cáncer«.

Más que con ironía, habría que decir que con contundencia: «Me va a regular el uso de las palabras su puta madre».

No es la primera vez que el autor de El club Dumas y Territorio comanche se enfrenta a intentos de censura o restricciones lingüísticas.Su defensa de la libertad de expresión y su derecho a hablar sin tapujos lo han convertido en uno de los intelectuales más mediáticos y polémicos del panorama español.

Originario de Cartagena, su trayectoria está marcada por la guerra, la literatura y el periodismo.

Este académico de la Real Academia Española ha erigido un muro contra la corrección política en España.

La última controversia surgió a raíz de una propuesta del PSOE en el Congreso, que pretende regular ciertas expresiones y vocablos considerados ofensivos en el ámbito público.

Importante, porque choca, es reseñar que el PP se sumó pastueño a la propuesta socialista: votos a favor 307, votos en contra 33.

Y que el tuit de Reverte, además de recoger el resultado de la votación, iba acompañado de unas irónicas palabras de disculpa:

«Por una vez ( sin que sirva de precedente , y me disculpo de antemano por ello ), permítanme ser grosero : Me va a regular el uso de las palabras su puta madre» .

Del periodismo de guerra a la literatura sin filtros

La vida de Pérez-Reverte parece sacada de una novela de aventuras. Como reportero en conflictos bélicos, escritor de best-sellers y académico, su experiencia en frentes como Bosnia o el Golfo Pérsico ha forjado una visión del mundo impregnada de escepticismo y crudeza.

Sus obras, desde Las aventuras del capitán Alatriste hasta La Reina del Sur, reflejan las huellas dejadas por la violencia y la ambigüedad moral.

Desde 2003, ocupa el sillón T en la Real Academia Española.

Su labor allí ha generado tanta controversia como su faceta pública: aboga por un español vivo, flexible y sin miedo a la incorrección.

Sus intervenciones suelen estar cargadas de sarcasmo y frases contundentes, lo que le ha valido tanto admiración como críticas.

Curiosidades y datos locos del escritor

Impulsó la moda del chaleco multibolsillos entre los corresponsales de guerra en televisión española, un detalle práctico que aún perdura en las redacciones.

entre los corresponsales de guerra en televisión española, un detalle práctico que aún perdura en las redacciones. Ha cosechado 41 premios y distinciones , desde el Premio Goya por el guion de El maestro de esgrima hasta la Gran Cruz al Mérito Naval , gracias a su contribución a la narrativa histórica marítima.

, desde el por el guion de El maestro de esgrima hasta la , gracias a su contribución a la narrativa histórica marítima. Su amor por el mar y la navegación viene de familia; sus antepasados eran marinos mercantes.

En 2017 recibió el Premio Rey de España de Periodismo y en 2020 el Premio Mariano de Cavia , distinciones que celebran a los más influyentes del sector.

y en 2020 el , distinciones que celebran a los más influyentes del sector. En sus novelas, se documenta meticulosamente para recrear contextos históricos con precisión, aunque no duda en introducir licencias narrativas cuando es necesario.

Ha protagonizado enfrentamientos públicos con políticos, periodistas y colegas escritores, siempre defendiendo su independencia y derecho a expresar lo que piensa.

Ranking de las novelas más populares de Pérez-Reverte

Puesto Título Año Temática principal 1 Las aventuras del capitán Alatriste 1996 Historia, aventura, Siglo de Oro 2 La Reina del Sur 2002 Narcotráfico, acción 3 El club Dumas 1993 Misterio, literatura, esoterismo 4 Territorio comanche 1994 Periodismo de guerra 5 El maestro de esgrima 1988 Intriga histórica 6 Sidi 2019 Historia, El Cid Campeador 7 Línea de fuego 2020 Guerra Civil Española 8 El italiano 2021 Segunda Guerra Mundial, espionaje 9 Revolución 2022 Revoluciones latinoamericanas 10 El problema final 2023 Novela de enigma, Sherlock Holmes

Un académico sin miedo al escándalo

Su nombramiento como académico en la RAE sorprendió e incluso generó recelo entre algunos colegas y escritores del género negro, quienes veían excesiva su fama basada en ventas y polémicas. Sin embargo, la habilidad de Pérez-Reverte para conectar con el público y su defensa inquebrantable del español sin corsés lo han consagrado como una voz esencial en el debate cultural.

En diversas entrevistas ha dejado claro que su formación no proviene necesariamente de títulos académicos, sino más bien «de la universidad de la vida, del conflicto y del asfalto». Este escritor critica abiertamente el sistema educativo actual así como lo que él considera servilismo intelectual; aboga por un aprendizaje autodidacta basado en experiencias reales.

La batalla por la libertad de expresión

Su enfrentamiento con la propuesta del PSOE para regular el lenguaje público es solo un capítulo más en su prolongada lucha contra la censura y la corrección política. Sus seguidores celebran su valentía al «decir verdades como puños», mientras sus detractores le acusan tanto de arrogancia como de provocar innecesariamente.

En un país donde los temas relacionados con la libertad verbal son candentes, Arturo Pérez-Reverte continúa resonando con fuerza. Su contundente frase «Me va a regular el uso de las palabras su puta madre» se ha convertido ya en símbolo para quienes defienden tanto el derecho a hablar sin tapujos como la irreverencia misma. Porque tal como él mismo afirma: «el mundo es una guerra», y dentro esta batalla, las palabras son su mejor arma.