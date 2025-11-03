JORNADA TALENTO SÉNIOR / SABIDURÍA Y FUTURO: Todos los motivos por los que los sénior son esenciales en sociedad y en la empresa

A nivel social y económico, la inclusión del talento sénior es crucial para construir un tejido social más robusto y una economía más dinámica. Y esto, da la sensación de que a veces se olvida en ambos campos, dejando paso únicamente a la incorporación de agentes jóvenes y frescos por esa fascinación inevitable que provoca en ocasiones lo nuevo.

Por eso en Periodista Digital estamos fielmente comprometidos por mostrar al mundo que la aparición de agentes consolidados, con experiencia y herramientas más allá de las redes sociales y la inteligencia artificial, son tan o más necesarios que todos los apliques de nuevas tecnologías al campo de la empresa y de la sociedad.

Entendemos firmemente que mantener a las personas mayores activas en el mercado laboral no solo reduce la presión sobre los sistemas de pensiones, sino que también aprovecha su capacidad contributiva y su poder adquisitivo, impulsando el consumo y el crecimiento económico. Su participación activa contribuye a la diversidad generacional en los equipos de trabajo, lo que se traduce en una mayor creatividad y resiliencia ante los cambios. Ignorar este valioso segmento de la población sería desaprovechar un recurso vital que puede enriquecer significativamente la sociedad en su conjunto.

Y es ahí donde los medios de comunicación no podemos mirar a otro lado, como en tantos otros asuntos, y somos parte esencial de todo el proceso. Las personas sénior pueden y deben formar parte de todo el engranaje empresarial y social, y para eso estamos en Periodista Digital dispuestos a contarlo y convencer.

De la mano de la Comunidad de Madrid, que precisamente en este terreno impulsa su espectacular Plan de Empleo Sénior, y de la mano de APEVE (Asociación de Periodistas y Escritores veteranos), que da sentido a esta conjunción entre la responsabilidad del poder político y la capacidad de difusión e influencia de un medio consolidado, como es el nuestro.

Es un buen momento para recalcar que Periodista Digital es un medio de comunicación con más de 25 años a sus espaldas, uno de los primeros nativos en la era digital, y que cuenta hoy además con un canal que es ya una de sus máximas fortalezas: cerca del millón de seguidores en Youtube. Por entrar en detalle, de paso, comentamos que en 2025 este canal gozó con una media de 15 millones de visualizaciones al mes, y que, para más inri, es un canal en el que su audiencia es en el 88% mayor de 45 años. Precisamente estos 45 años es la cifra que la Comunidad de Madrid establece como punto de partida en su ambicioso plan.

El foro I Jornada Talento Sénior de este 4 de noviembre fue conducido por los mejores profesionales del equipo de Periodista Digital, comandado por Alfonso Rojo. El presentador Eurico Campano en la conducción del evento, bajo la dirección de José Pablo González, con la participación de César Sinde y un plantel fantástico de equipo técnico con Omar García, Carlos Pecker, Marta García, Izhan Gómez y Julián Sanz. En el acto aparecieron las voces autorizadas del prestigioso y mediático economista Daniel Lacalle (TRESSIS), y de analistas como José Ramón Riera y Julián Salcedo, más la aportación de la periodista económica de The Objective, Carmen Obregón. Además de contar con un rato de charla sobre la dilatada experiencia laboral de un periodista con mucho que seguir contando, Javier Algarra.

Un evento privado y a puerta cerrada celebrado en el prestigioso Hotel Intercontinental de Madrid, que sin embargo puede ser visualizado por nuestra audiencia a partir de este miércoles día 5 de noviembre en los canales habituales de Periodista Digital (web, canal de Youtube y sus distintas redes sociales).

¿Cómo es la apuesta del Plan de Empleo Sénior?

El Plan de Empleo Sénior 2026-2027 de la Comunidad de Madrid es una estrategia integral y proactiva que busca fortalecer la presencia activa de las personas mayores de 45 años en el ámbito laboral contando con una inversión de 135 millones de euros para implementar sus 15 medidas y medio centenar de actuaciones.

Esta iniciativa es fruto del diálogo social y el consenso con los agentes más representativos de la región y tiene como objetivo principal la reincorporación al mercado de trabajo, poniendo especial atención en colectivos vulnerables como los parados de larga duración, las mujeres mayores de 52 años y los trabajadores con baja cualificación.

Este plan responde a un desafío demográfico de gran magnitud dado que la inversión de la pirámide poblacional proyecta que el 30% de la población superará los 60 años para 2030. Esto subraya la necesidad urgente de integrar y aprovechar el talento sénior porque, a pesar de su potencial, este colectivo representa el 58,4% del paro registrado en la Comunidad de Madrid y constituye el 76,0% del paro de larga duración de la región. Es sin duda una situación crítica que se agrava, ya que el 57% de los profesionales sénior percibe su edad como un factor de riesgo para su empleabilidad o promoción y sienten una creciente sensación de vulnerabilidad ante el edadismo.

La estrategia de la Comunidad de Madrid se articula en torno a algunos objetivos esenciales: desde contribuir a la consecución del pleno empleo mediante el impulso de la empleabilidad, fomentar la formación a lo largo de la vida profesional para garantizar la actualización constante de competencias digitales y tecnológicas, potenciar el diálogo y la cooperación intergeneracional y apoyar el emprendimiento sénior como vía de desarrollo personal y profesional. Nada es fácil pero el Plan es ambicioso.

Para alcanzar estos objetivos, el Plan despliega medidas que combinan la orientación personalizada, la formación especializada y los incentivos empresariales incluyendo un Servicio de Orientación Profesional adaptado, asesoramiento en búsqueda de empleo (CV, perfil de LinkedIn) y programas intensivos para parados de larga duración. Además, se activan incentivos a la contratación que oscilan entre 5.500 y 7.500 euros por contrato priorizando a mayores de 55 años y residentes en municipios rurales, se impulsan ayudas directas de hasta 1.000€ para la formación de mayores de 52 a 64 años para facilitar una recualificación profesional en sectores críticos, se fomenta la acreditación oficial de las competencias adquiridas por experiencia laboral y se implementan programas de mentoría intergeneracional y de recualificación en el sector tecnológico.

Tertulia en I Jornada Talento Sénior de Periodista Digital.