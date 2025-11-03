Tremendo discurso de Girauta (VOX) en apoyo de Alfonso Rojo en el Parlamento Europeo: «¡En España hay una cacería!»

Después del discurso como peticionario de Alfonso Rojo en la comisión pertinente del Parlamento Europeo, llegó el turno para los grupos parlamentarios.

Por parte del partido VOX participó Juan Carlos Girauta, para corroborar y manifestarse a favor de las preocupaciones sobre libertad de prensa en España que el periodista vertió en la sede de Bruselas:

«El peticionario, el señor Alfonso Rojo, ha sido y es un importantísimo periodista español sumamente influyente durante décadas, no ha venido cualquiera a esta petición».

Y entraba en materia.

«Lo primero que hizo el presidente Sánchez cuando llegó al poder fue destituir a la cúpula del diario más leído en España. Y no era un diario público. El sanchismo se ha convertido en un régimen y viene de origen, y es el recurso al que se ha acogido en el momento en el que se ha quedado acorralado por casos de corrupción judicializados. La libertad de expresión. «El ecosistema de los medios ha quedado un poco atrás, no solo en cuanto a la demanda informativa sino también en cuanto a su viabilidad, porque son elefantes empresariales y muy caros. Ninguno de estos medios serían viables sin la publicidad institucional y la de las grandes empresas de la bolsa española. El sanchismo no solo ha tomado los medios públicos para ofrecer solamente versiones de parte y satanizar todo aquello que discrepe, sino que lo ha hecho también presionando a las propias empresas del IBEX. Esto lo hace incluso desde antes de llegar al poder». «Esto que les describo es alarmante por sí solo, pero ahora se está tocando la libertad de expresión, también de los que tienen derecho a que los medios públicos sean neutrales y que los privados tengan el sesgo que les dé la gana. ¡No existe democracia sin libertad de expresión y en España hay una cacería personal contra periodistas como Daniel Alandete por hacerle preguntas que no les gustan a Donald Trump. Y a los medios que no les gustan les tachan de pseudomedios… ¡Dejen a la gente que escoja el medio que quiera! ¡Uno no tiene que pedir permiso, no necesitamos que con una visión ideológica se decida lo que es fake news o no!»

Alfonso Rojo comparece en el Parlamento Europeo

Todo empezó a mediados de julio de 2025, cuando en Periodista Digital nos sentimos directamente amenazados y señalados por el dedo censor de un Gobierno cada vez menos democrático y que, abiertamente, se planteaba formas para controlar a la prensa.

Derivado de ese deseo llegó el colmo de la situación: Una mayoría de izquierdistas en el Congreso se esforzaba por aprobar un reglamento que amordazara y expulsara a los periodistas incómodos para Sánchez. Es decir, todos aquellos que no sean palanganeros del Ejecutivo y de los partidos de izquierdas y que les hagan preguntas incómodas.

Es ahí donde encuadran a la perfección periodistas valientes y auténticos profesionales como Bertrand Ndongo y Josué Cárdenas, reporteros de Periodista Digital. Por tanto, fue ese el momento en el que el director del medio, Alfonso Rojo, y el equipo de abogados de la casa, se pusieron manos a la obra para llegar a registrar una petición en el Parlamento Europeo.

Con la ayuda de centenares de lectores y espectadores de Periodista Digital, y de otros tantos periodistas verdaderamente afectados y conmovidos por la causa, a través de sus firmas y su compromiso, se presentó la petición que fue aceptada por el Parlamento Europeo. Pocos meses después, llegó la comunicación afirmativa definitiva del Parlamento Europeo en la comisión pertinente, y desde entonces esta fecha de hoy, 3 de noviembre de 2025, quedó marcada en el calendario como una cita tremendamente esperada: Alfonso Rojo comparece como peticionario en el Europarlamento en su comisión de peticiones, para explicar en Bruselas cómo en España, Sánchez y su cuadrilla intentan controlar descaradamente y preocupantemente a la prensa libre.