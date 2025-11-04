  • ESP
En Madrid, se esperan temperaturas entre 5°C y 18°C con cielos despejados y algo de viento moderado

Pronóstico del Tiempo en España este martes 4 de noviembre de 2025: Vientos Intensos

Estabilidad en el Interior

Hoy, martes 4 de noviembre de 2025, España amanecerá con un ambiente fresco y variable, marcado por fuertes vientos en el norte peninsular que obligan a activar alertas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), un frente atlántico dejará cielos nubosos en el cuadrante noroeste y Cantábrico, con precipitaciones ocasionales en Galicia hacia el final del día.

El resto del país disfrutará de mayor estabilidad: nubosidad baja matinal en el sureste, posibles lloviznas en el Estrecho y chubascos débiles en costas de Cataluña y Baleares.

En Canarias, predominarán los cielos despejados con calor en las islas orientales, superando los 30°C en algunas medianías.

Las temperaturas mostrarán un ligero ascenso en muchas regiones, especialmente en mínimos, aunque el frío matutino persistirá en el interior. Aquí un resumen de las previsiones para las principales ciudades:

Ciudad

Mínima (°C)

Máxima (°C)

Condiciones Principales

Madrid

5

18

Despejado, viento moderado

Barcelona

10

20

Parcialmente nublado, posibles chubascos costeros

Sevilla

10

22

Soleado, nubosidad baja matinal

Valencia

11

21

Estable, con algo de viento

Bilbao

9

16

Nuboso con vientos fuertes, posibles lluvias débiles

Alertas activas: Aviso naranja en Galicia (por fenómenos costeros) y Asturias (rachas de viento intensas al final del día); aviso amarillo por vientos en Cantabria, Castilla y León y Navarra.

Se recomienda precaución en zonas expuestas al norte.

Recomendación: Abrígate por las mañanas y lleva paraguas si viajas al noroeste.

¡Mantente actualizado con fuentes oficiales como AEMET para variaciones!

