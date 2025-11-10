Crisis en la BBC: renuncian sus máximos directivos por manipular un documental sobre Trump

El director general de la BBC, Tim Davie, y la responsable de la división de noticias, Deborah Turness, presentaron su renuncia este domingo 9 de noviembre de 2025, en medio de una creciente polémica por un documental del programa Panorama que manipuló descaradamente un discurso del presidente estadounidense, Donald Trump.

El documental se titula «Trump: A Second Chance?» (Trump: ¿Una segunda oportunidad?) y fue transmitido por la cadena el año pasado. Hab´ñia sido realizado para la BBC por la productora independiente October Films Ltd.

La crisis estalló tras la publicación en The Telegraph de un documento interno, que revela que el programa editó dos fragmentos del discurso de Trump del 6 de enero de 2021, para que pareciera que alentaba los disturbios en el Capitolio.

¿Quiénes son Tim Davie y Deborah Turness?

Tim Davie fue nombrado director general de la BBC en septiembre de 2020. Era responsable de supervisar los servicios de la corporación y dirigía las áreas editorial, operativa y creativa.

No era un desconocido para la BBC: antes de ser director general había ejercido de director ejecutivo de BBC Studios durante siete años.

Antes de incorporarse a la BBC, Davie trabajó para empresas como Procter & Gamble y PepsiCo.

Deborah Turness era la directora general de BBC News desde 2022, supervisando los programas de noticias y actualidad de la BBC.

En su cargo, era responsable de un equipo de aproximadamente 6.000 trabajadores que emitían para casi quinientos millones de personas en todo el mundo en más de cuarenta idiomas.

HUBO AVISOS

El memorando, firmado por Michael Prescott, exasesor del comité de estándares editoriales de la BBC, alertaba sobre la manipulación en el documental .

«Después de 20 años, decidió dejar la BBC. Ha sido mi decisión personal, tomada con gratitud hacia la Junta por su apoyo constante», escribió Davie en su mensaje de despedida, admitiendo errores y asumiendo “la responsabilidad final” por lo ocurrido.

La ejecutiva Deborah Turness, por su parte, reconoció que la controversia “está perjudicando a la BBC” y afirmó que las acusaciones de parcialidad institucional “son falsas”.

Desde Washington, Trump reaccionó celebrando las dimisiones. En su red Truth calificó el hecho como prueba de que “la BBC fue sorprendida manipulando” su discurso y agradeció a The Telegraph por “desenmascarar a periodistas corruptos”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ironizó en X con las palabras “Shot” y “Chaser” junto a dos titulares —uno sobre las críticas de Trump a la BBC y otro sobre la renuncia de Davie—, insinuando que las dimisiones fueron consecuencia directa del enojo presidencial.

El escándalo deja a la BBC sumida en una de sus mayores crisis de credibilidad en décadas.

Según The Telegraph , el discurso de Trump fue editado uniendo frases separadas por más de 50 minutos, lo que cambió significativamente su sentido original. La controversia golpea de lleno a la cadena británica, símbolo mundial de rigor informativo, justo cuando intenta reconstruir su relación con una audiencia global cada vez más polarizada.

En su discurso en Washington D.C. el 6 de enero de 2021, Trump afirmó: «Vamos a marchar hacia el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas».

Sin embargo, en la edición de Panorama se le vio decir: «Vamos a marchar hacia el Capitolio… y estaré allí con ustedes. Y lucharemos. Lucharemos con todas nuestras fuerzas».