¡República Dominicana se convierte en el nido del PSOE!

República Dominicana se ha transformado en los últimos meses en el refugio preferido de dirigentes y figuras próximas al PSOE.

Existen al menos dos altos cargos del partido que han recibido la nacionalidad de República Dominicana por “naturalización privilegiada”. Felipe González, expresidente del Gobierno, recibió la nacionalidad dominicana en febrero de 2022 y José Bono, exministro de Defensa y exdirigente del PSOE, recibió también dicha nacionalidad privilegiada en 2020.

Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez insiste en proyectar una imagen de transparencia y compromiso con la ciudadanía, cada vez son más las voces que señalan que ciertos movimientos internacionales de sus allegados podrían esconder beneficios personales y políticos. La República Dominicana, con su favorable fiscalidad y vínculos históricos con España, ofrece un escenario perfecto para cultivar relaciones alejadas del escrutinio público.

