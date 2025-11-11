¡Vito Quiles huye de Bertrand Ndongo!

El periodista Vito Quiles ha convocado un acto en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense este miércoles 12 de noviembre de 2025.

Es el primer acto del reinicio del tour, según ha indicado el propio Quiles, tras la pausa para garantizar la seguridad de los asistentes. Con ello, el reportero pretende dar la batalla a la izquierda en una concentración cargada de patriotismo en lo que supone un viejo feudo podemita, a pesar de las distintas amenazas que ha recibido.

Ya el pasado 30 de octubre en Navarra, Quiles se vio obligado a suspender el acto por cuestiones de seguridad. Pese a que el acto no se celebró, se produjeron altercados: grupos de manifestantes — en muchos casos jóvenes encapuchados, vinculados a juventudes abertzales — se congregaron en el campus y en el barrio cercano de Iturrama en Pamplona. Allí, un periodista de El Español sufrió una agresión mientras grababa y perdió la visión momentánea de un ojo.

Bertrand Ndongo aborda esta y otras cuestiones de actualidad en una nueva edición de ‘Diario Ndongo’.