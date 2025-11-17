Iker Jiménez ajusta cuentas por la cacería contra él un año después de la gota fría de Valencia

El periodista Iker Jiménez ha publicado un vídeo en redes sociales contestando a todos aquellos que quisieron acabar profesionalmente con él por la cobertura que hizo en Valencia tras la gota fría que arrasó decenas de municipios en esa región y mató a más de 200 personas. Así, el periodista recuerda que los datos que dió sobre la existencia de muertos en el parking de Bonaire lo hizo usando las mismas fuentes oficiales que usaron otros medios de comunicación pero, a diferencia de esos medios y al demostrarse inciertos los datos, se pretendió que sólo Jiménez pagase por haber difundido unos datos que posteriormente no se confirmaron. Así, Iker Jiménez deja claro que:

“Me están escribiendo muchos compañeros y a mí me sorprende aunque yo no me sorprendo nada. Hemos visto lo de BBC de cómo está el periodismo. Yo por supuesto lo hice francamente como ustedes me conocen durante media hora pedí sinceras disculpas por los errores cometidos. Errores tremendos a veces tremendos en el sentido de que arrebatado por la indignación, la ira y lo que vi pues uno dice lo qué piensa si yo hubiera sido un cobarde ante todos los que luego me atacaron con las famosas historias del parking asumiendo que había lanzando eso, hubiese dicho no porque he visto a mis compañeros dicen en primera página que la UME ha desplegado y ha hallado varios cadáveres dentro del aparcamiento no sólo eso sino que la cifra de fallecidos es incalculable hubiera visto en informativos y programas a compañeros hablando de qué estaban viendo los cadáveres estaban esperando el juez. Es decir yo no inventé absolutamente nada. Si fuese un maldito cobarde simplemente hubiere dicho no, no es que yo dijne lo que dijeron los demás. Porque los cobardes borran. Los cobardes quitan, dicen que se lo coma el del Misterio macho y ¿qué ocurre con todo esto? Pues que yo no soy ningún cobarde. Las fuentes eran exactamente las mismas pero estos fueron especialmente agresivos conmigo sin otros medios nacionales en un momento dado a Iker Jiménez se le quiere hacer culpable de que ha dicho su programa que hay 7.000 muertos en Bonaire y algunos todavía lo repiten ¿no?