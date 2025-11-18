Abascal: “Sánchez necesita el poder para defenderse de la Justicia”

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha hecho su particular apuesta: no cree que haya elecciones anticipadas porque “Pedro Sánchez necesita el poder para defenderse de la Justicia. Sánchez no tira la toalla porque en su huida hacia adelante, La Moncloa es lo único que le protege”. Abascal ha recordado que “Sánchez no tiene ningún escrúpulo y hay que continuar trabajando para dar una alternativa a los españoles. Si no fuera presidente del Gobierno ya estaría sentado en el banquillo”.

Abascal ha vuelto a denunciar la insostenible situación de Pedro Sánchez con los múltiples casos de corrupción que afectan al PSOE, al Gobierno y a la propia familia del presidente. Y ha recordado que su partido siempre se ha personado como acusación “en todos los casos de corrupción del bipartidismo”, una costumbre que comenzó con el golpe de Estado en Cataluña en octubre de 2017, en el que el partido conservador fue el primero en interponer demandas judiciales contra los golpistas en los tribunales de Cataluña. Siguiendo esta tradición, Abascal ha confirmado que VOX se va a personar como acusación en el caso de corrupción que afecta al PP de Almería.

Acuerdos en Valencia

Preguntado por la situación en Valencia tras la dimisión de Carlos Mazón y la necesidad de investir un nuevo presidente regional, Abascal ha vuelto a recordar cuales son las condiciones de su formación para apoyar al PP: renunciar al Pacto Verde que tanto daño hace a la Economía por aplicar criterios ideológicos disfrazados de protección al medioambiente. Junto a esto, para el presidente nacional de VOX es imprescindible oponerse «al pacto migratorio para parar la avalancha de inmigrantes ilegales que están saturando los servicios públicos básicos como la sanidad o educación y está incrementando la inseguridad en las calles«. Y como última condición para ese apoyo al PP, Abascal ha marcado que se haga una campaña decidida desde el gobierno regional para que el Ejecutivo central haga «todas las obras hidráulicas de contención de riadas necesarias en Valencia» para que no se vuela a repetir otra gota fría que acabe con la vida de cientos de personas.

Respecto a las últimas encuestas que dan a VOX disparado en porcentaje de voto y en escaños si hubiera hoy elecciones generales, Abascal ha vuelto a reiterar su desconfianza en los estudios demoscópicos y ha reiterado que, en cualquier caso, su objetivo es “ganar las elecciones. Queremos ganar al PP y al PSOE y obtener la confianza de los españoles que anteriormente votaron a otros partidos y no encontraron soluciones a sus problemas”. Además, Abascal ha reiterado que «los votos son de los españoles, no de los partidos» y que su formación crece porque en ella se preocupan de lo que preocupa a los españoles: el acceso a la vivienda, la inseguridad ciudadana provocada por la inmigración ilegal masiva o la escalada de precios de los alimentos.

Durante la entrevista en el programa de Ana Rosa, Abascal ha recriminado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo que parece estar más preocupado por repartir ministerios de gobierno en el Congreso que por hacer una oposición eficaz a Sánchez. Esa sería otra de las razones a juicio del presidente de VOX por la que su partido también crece en los estudios de intención de voto.