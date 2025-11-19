Ester Muñoz (PP) responde sobre la salida de prisión de Santos Cerdán

Programa especial de ‘La Burbuja’ este miércoles 19 de noviembre de 2025.

Ester Muñoz, diputada del PP, se sienta en el plató de Periodista Digital para desgranar lo último de la actualidad política en España marcada por los escándalos que salpican al PSOE.

La parlamentaria es una de las figuras emergentes del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo. Sus intervenciones en el Congreso son cada semana auténticos latigazos para la izquierda.

Muñoz es licenciada en Derecho por la Universidad de León y tiene un máster en Derecho Internacional Privado por la Universidad de Murcia. Elegida diputada por León en las generales de 2023, en noviembre de ese año fue nombrada vicesecretaria de Sanidad y Educación en la dirección nacional del PP bajo Alberto Núñez Feijóo. Su ascenso culminó en julio de 2025, cuando Feijóo la designó portavoz del PP en el Congreso de los Diputados y la consolidó como una de las voces más jóvenes y contundentes del partido.

Con un perfil disciplinado y cercano a líderes como Mañueco y Feijóo, Muñoz se describe como melómana y lectora voraz pero su pasión real es el debate político, donde destaca por su lengua afilada y hachazos al Gobierno Sánchez.

Muñoz se ha labrado una reputación como azote de la izquierda gracias a intervenciones que combinan rigor jurídico con ironía demoledora, desatando ovaciones en su bancada y furia en la oposición.