¡Adiós a Maduro y al comunismo criminal en Venezuela! ¡La revolución de la libertad inunda América!

Arrancamos este lunes 24 de noviembre una edición de ‘La Retaguardia a fondo’ de lo más especial:

Contamos con Miguel Ángel Alonso Cancino, Presidente Asociación Libertaria Austriaca, Alfonso Muñoz, Vicepresidente Asociación Libertaria Austriaca y Víctor Espinosa, Partido Nacional Libertario de Chile.

América Latina: ¿ola de libertad o espejismo?

La situación en Venezuela contrasta notablemente con otros procesos recientes en la región. La llegada al poder en Argentina del liberal radical Javier Milei en 2023 generó un intenso debate sobre modelos alternativos al populismo estatista. Milei ha impulsado ajustes fiscales, apertura comercial e incluso una “batalla cultural” centrada en los valores del mercado y la propiedad privada. Este enfoque ha propiciado un crecimiento del PIB argentino y ha reducido el intervencionismo estatal, inspirando así a sectores liberales en otros países latinoamericanos que ven en ello una posible “revolución de la libertad”.

Sin embargo, esta realidad regional es más intrincada:

Mientras Uruguay y Costa Rica mantienen estabilidad democrática, Nicaragua y Venezuela profundizan sus crisis autoritarias.

Los votantes tienden a decidir basándose más en cuestiones económicas y seguridad que en ideologías políticas, lo que provoca resultados impredecibles junto a una fragmentación política significativa.

El descontento hacia la clase política y los escándalos de corrupción siguen siendo motores potentes para las protestas; no obstante, los virajes hacia modelos más liberales o conservadores no son uniformes.

La narrativa sobre una “ola de libertad” se enfrenta a la consolidación de gobiernos autoritarios y a la fragmentación existente entre las oposiciones en países clave. Así pues, América Latina vive un momento lleno matices donde conviven anhelos de libertad con persistentes regímenes autoritarios.