Soberano palo de Elisa Beni a la podemita hooligan del fiscal general de Sánchez

Cuando no les salen las cuentas, la izquierda se desata sin respetar las decisiones judiciales.

Es lo que ha ocurrido con la condena del Supremo al fiscal general, Álvaro García Ortiz, y la reacción de los afines al sanchismo. Sin ir más lejos, este 23 de noviembre, salieron a la calle para protestar contra el fallo de la sentencia. Algunos de los rostros más conocidos como el exjuez Baltasar Garzón y su mujer, Dolores Delgado, exfiscal general.

El asunto copó las tertulias en la mañana de este lunes 24 de octubre de 2025, después de la renuncia de García Ortiz tras la condena del Supremo.

La abogada y portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, mantuvo un tenso debate con la periodista Elisa Beni en el plató de ‘Espejo Público’ a cuenta de esta resolución.

Sin venir a cuento, la de Podemos defendía la presencia de Garzón en la protesta, afirmando que había sido “victima de lawfare”. Ante tal disparate, Beni saltó esgrimiendo que no venía “absolutamente a cuento».

En este sentido, la periodista manifestó que el fiscal general había sido juzgado por unos hechos y rechazó por completo las manifestaciones ante organismos judiciales:

«No se cercan los tribunales. Tú puedes protestar frente a un poder político que pueda hacer caso a tus protestas, a los parlamentarios, al Gobierno, pero no le puedes protestar al único poder al que no se puede presionar».

La podemita quedó sin argumentos ante Beni, que denunció la presencia de «fiscales en activo» en la manifestación, calificándolo como algo «bastante estremecedor»:

«Los jueces ya han soportado que los maten, que los amenacen, en fin… Todo eso lo han pasado y han seguido haciendo su trabajo. Entonces que vayan trescientas personas a la puerta del Supremo no les va a atemorizar, pero es una forma de presión«.

Touché.