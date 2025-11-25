Vea la repugnante censura a Bertrand Ndongo en el Congreso ante una izquierda que traga con el violador fugado podemita

Para sorpresa de nadie.

Este martes 25 de noviembre de 2025, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Sumar, el partido liderado por Yolanda Díaz, inició la rueda de prensa de portavoces recordando a las mujeres víctimas de abusos y violencia de género. Todo bien para ellos hasta que, Bertrand Ndongo, aprovechó la ocasión para preguntar a Verónica Martínez Barbero, portavoz del partido, por Martiño Ramos, exdiputado de En Marea (coalición con Podemos), condenado a 13 años por violar y torturar a una niña de 12 años.

El antiguo compañero de Yolanda Díaz, estaba incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados y fue capturado en La Habana este lunes por la tarde. La condena data del pasado mes de julio e implicaba una entrada en prisión que el expodemita no cumplió.

Ramos Soto trabajaba como profesor cuando abusó sexualmente de una de sus alumnas a través de prácticas sádicas. La víctima tenía entre 12 y 16 años cuando se produjeron tales abusos.

🚨¡Qué barbaridad, gente!@sumar arrancó la rueda de prensa con un recuerdo bonito por las mujeres víctimas de abusos y de violencia de género. Pero cuando preguntado por el violador de Podemos, amigo de @Yolanda_Diaz_ que se fugó a Cuba, Martiño Ramos Soto😳👇🏻… pic.twitter.com/VAsyUtakVK — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) November 25, 2025

Sin embargo, en lugar de condenar al que fuera su compañero de partido, la portavoz de Sumar se negó a responder a Bertrand Ndongo, al que no dejó formular la pregunta. A esta censura se unieron algunos periodistas de medios ‘progresistas’ como laSexta, que despreció a Bertrand y alegando que dejaran hablar a «periodistas de verdad».

Silencio cómplice por parte de la izquierda que ya suma otro escándalo más a su historial.