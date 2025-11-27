¡El próximo es Sánchez! Periodistas enfervorizados por la entrada en la cárcel de Ábalos y Koldo

El juez del Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha aceptado la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de enviar al exministro de Transportes, José Luis Ábalos y a su exasesor, Koldo García, a prisión preventiva por el aumento de riesgo de fuga.

Anticorrupción considera que la posibilidad de hasta 30 años de cárcel por los presuntos amaños en la adjudicación de contratos públicos para la compra de mascarillas hace mucho más probable un intento de huida por parte de dos de los principales implicados en la trama de corrupción socialista.

Y en Periodista Digital andamos poco menos que celebrándolo, porque ya está bien de tanto socialista chorizo librando.

En la tertulia de ‘El Pentagrama’, este jueves 27 de noviembre en directo, nos lo pasamos en grande enfervorizados pensando en que el próximo será Pedro Sánchez. Bertrand Ndongo, Josué Cárdenas, Carlos Paz, Eduardo García Serrano, con Rebeca Crespo intentando poner cordura, todos a una en la tertulia más caliente de la Red.

¿Y el acta de diputado?

El tema se pone interesante por demás:

Es fundamental entender que el acta de diputado es un bien personal que no pertenece al partido político. A pesar de que el PSOE le pidió a Ábalos que renunciara a su escaño cuando salió a la luz la trama de comisiones ilegales durante la pandemia, él se negó a hacerlo. En lugar de dimitir, optó por incorporarse al Grupo Mixto para defender su «honorabilidad» y así evitar comprometer al Grupo Parlamentario Socialista. Esta decisión fue clave para mantener su condición de diputado a pesar de la suspensión de militancia impuesta por su partido.

El artículo 22 del Reglamento del Congreso establece que un diputado solo pierde su condición bajo cuatro circunstancias muy específicas: por decisión judicial firme que invalide la elección o proclamación; por fallecimiento o incapacitación declarada por sentencia firme; por finalización del mandato al expirar su plazo o disolverse la Cámara; o por renuncia presentada ante la Mesa del Congreso. La entrada en prisión preventiva no está contemplada entre estas causas. Por tanto, aunque Ábalos fuera encarcelado mañana mismo, seguiría siendo formalmente diputado mientras no renuncie a su acta.

