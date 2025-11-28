La prensa internacional señala al ‘corrupto’ Sánchez tras la entrada en prisión de Ábalos y Koldo

Un revolcón planetario.

Porque se ha acabado en el a menudo apardillado periodismo internacional lo de ‘Peter The Handsome‘ y ahora es ‘Tricky Peter‘.

De guapo a tramposo.

Y algunos, ya sin remilgos, además de hacerle responsable, le señalan el camino de la cárcel.

La reciente prisión de José Luis Ábalos y Koldo García ha cruzado las fronteras españolas, convirtiéndose en un tema candente en los principales medios de comunicación del mundo.

Los diarios han centrado su atención en Pedro Sánchez, posicionando al presidente español en el ojo de una tormenta política que amenaza con socavar aún más su credibilidad y la del Gobierno.

La decisión del juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, de enviar a prisión preventiva sin fianza al exministro de Transportes y su asesor, debido a un riesgo extremo de fuga, ha propiciado una cobertura mediática global que resalta la gravedad de una corrupción que se asocia directamente con los círculos más cercanos al mandatario.

Los medios internacionales han destacado la paradoja política que esta situación representa: Ábalos, quien fue el número tres del PSOE y un hombre de confianza para Sánchez, ahora enfrenta una solicitud de 24 años de cárcel por supuestas comisiones irregulares relacionadas con contratos de mascarillas durante la pandemia.

Esta realidad ha llevado a los diarios extranjeros a cuestionar la gestión política del presidente y a insinuar que la corrupción arraigada en las estructuras del partido socialista responde a un patrón sistémico más amplio.

El diario argentino Infobae, junto con otros medios latinoamericanos y europeos, ha enfatizado que la detención de Ábalos no es un caso aislado, sino parte de una red más amplia de irregularidades que involucra directamente al entorno presidencial.

Un cerco mediático y político sobre Sánchez

La cobertura internacional pone en evidencia cómo la detención de estos dos personajes claves del PSOE vuelve a colocar a Sánchez en el centro de una presión política, mediática y judicial que crece día tras día.

Los medios señalan que el presidente español se encuentra atrapado en un callejón sin salida: sin presupuestos aprobados, sin aliados parlamentarios fiables tras la ruptura con Junts, y ahora con dos colaboradores cercanos encarcelados en Soto del Real. Esta situación ha suscitado especulaciones internacionales sobre la viabilidad de su permanencia en el Gobierno y ha reavivado debates acerca de si se puede continuar con la legislatura bajo estas circunstancias.

Los diarios internacionales coinciden en señalar la profunda corrupción que afecta al PSOE, presentándola como un problema estructural más allá de las personas implicadas.

La prensa francesa, británica, alemana y otros países europeos ha resaltado que la entrada en prisión de Ábalos marca un hito sin precedentes en la democracia española contemporánea: es el primer diputado en ejercicio detenido por corrupción. Este hecho ha sido interpretado por los medios internacionales como un síntoma alarmante de una degradación institucional que compromete la credibilidad del sistema político español.

Impacto social y político: fracturas internas

El efecto de estas detenciones ha generado importantes divisiones dentro del propio PSOE. Aunque el partido intenta mantener una postura respetuosa hacia las instituciones, lo cierto es que la entrada en prisión de dos exsecretarios de Organización ha provocado una crisis interna sin precedentes.

La prensa internacional ha capturado declaraciones de figuras como Pablo Iglesias, quien describió esta situación como «devastadora» para Sánchez, señalando que la corrupción «no impacta igual al progresismo que a la derecha» desde una perspectiva política y electoral.

El Partido Popular, bajo el liderazgo de Alberto Feijóo, ha intensificado sus críticas, convocando manifestaciones ciudadanas y pidiendo elecciones generales.

Los medios internacionales han detallado cómo la oposición utiliza esta situación para poner en tela de juicio la legitimidad moral del Gobierno, argumentando que cuando «todos los que lo encumbraron entran en prisión, el señor Sánchez debe salir». Esta retórica ha encontrado eco en las redacciones internacionales, quienes ven reflejada aquí una crisis política profunda en España.

La suspensión temporal de funciones parlamentarias para Ábalos, mientras conserva su acta como diputado, se presenta ante los ojos internacionales como un símbolo contradictorio del panorama político español: un diputado encarcelado sigue siendo técnicamente miembro del Congreso pero incapaz de desempeñar su función.

Esta situación inédita en tiempos recientes ha suscitado interrogantes globales sobre la fortaleza institucional española y su capacidad para gestionar crisis tan significativas.

Acusaciones cruzadas y filtraciones

Un aspecto que ha llamado especialmente la atención internacional es la acusación hecha por Ábalos contra el propio Sánchez. El exministro afirmó haber recibido información sobre una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción hacia Koldo García durante una reunión celebrada en Moncloa, lo cual podría constituir un delito relacionado con revelación de secretos.

Esta afirmación fue publicada por algunos medios españoles días antes del ingreso en prisión y ha sido ampliamente recogida por los periódicos internacionales como muestra palpable de cómo las ramificaciones corruptas pueden llegar hasta el corazón mismo del poder ejecutivo.

Los medios han subrayado que esta acusación planteada por Ábalos abre nuevas líneas investigativas que podrían comprometer directamente a Sánchez.

La prensa interpreta esto como un posible cambio estratégico por parte del exministro, quien podría estar buscando protegerse implicando al presidente en irregularidades. Esta dinámica se presenta ante los ojos extranjeros como ejemplo claro del desmoronamiento potencial dentro de las estructuras corruptas, arrastrando consigo incluso a sus máximos responsables.

Una mirada internacional sobre el Gobierno español

La cobertura mediática internacional no solo se limita al ámbito político; también aborda aspectos relacionados con la gobernanza democrática.

Los diarios europeos han cuestionado cómo puede continuar gobernando un Ejecutivo sin mayoría parlamentaria, sin presupuestos aprobados y con sus figuras clave bajo investigación. La prensa señala cómo Sánchez insiste en agotar su legislatura hasta 2027, aunque esta promesa parece cada vez más frágil ante el cúmulo creciente de crisis políticas, judiciales y mediáticas.

Además, los medios han destacado cómo Moncloa ha intentado culpar a lo que denomina «máquina del fango» o «cloaca mediática», aunque esta narrativa pierde fuerza ante los hechos concretos. Así lo interpretan los periodistas internacionales: cuando son colaboradores directos del presidente quienes terminan tras las rejas acusados de corrupción, cualquier intento gubernamental por desviar responsabilidades queda diluido.

Erosión institucional

El filósofo Diego Garrocho ha descrito el caso Ábalos-Koldo como «un precedente letal para la confianza democrática», evaluación que muchos medios internacionales han adoptado. Subrayan cómo estas detenciones no solo representan un golpe político para Sánchez; también son una herida profunda para las instituciones españolas. La cobertura mundial enfatiza cómo esta situación alimenta una creciente desconfianza ciudadana hacia los mecanismos democráticos destinados a frenar prácticas corruptas.

Los diarios han señalado también que el impacto psicológico y reputacional derivado de estas detenciones trasciende lo legal. Para figuras políticas destacadas como Ábalos, quien fue rostro visible del PSOE durante años, caer desde tal altura resulta vertiginoso: pasar rápidamente de ser pieza clave en el engranaje gubernamental a enfrentarse a décadas tras las rejas es un cambio drástico. Esta transformación sirve para ilustrar cuán vulnerables son las estructuras políticas españolas ante escándalos relacionados con corrupción.

La cobertura internacional deja claro un mensaje contundente: ahora mismo, Sánchez está más aislado que nunca, rodeado por un cerco político, mediático y judicial cada vez más apretado. Con dos colaboradores cercanos encarcelados y acusaciones sobre filtraciones delicadas pesando sobre él, el presidente navega por aguas cada vez más turbulentas mientras observadores globales siguen atentamente esta crisis institucional sin precedentes dentro del contexto democrático español contemporáneo.