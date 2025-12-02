El bocazas Pisarello difama a Javier Chicote en directo y hace un ridículo espantoso: “O rectificas o te demando”

Son tontos hasta decir basta y se llevan hostias como panes.

Este martes 2 de diciembre de 2025, en el plató de ‘Todo es mentira’ (Cuatro), Gerardo Pisarello (SUMAR) volvió a meter la pata en directo al difamar al periodista de ABC, Javier Chicote, afirmando que el comunicador había sido demandado por Podemos al publicar informaciones sobre la vinculación del partido con Venezuela falsas.

Chicote solicitó la rectificación inmediata del diputado o de lo contrario, se las verían en los tribunales.

Tembloroso, agitando el bolígrafo y con la voz descompuesta, lejos de rectificar, el de SUMAR insistía en la veracidad de sus afirmaciones para que, en la vuelta de publicidad, acabara haciendo un ridículo esperpéntico.

Lo cierto es que Pisarello se refería al caso Unión y, aunque en su momento Javier Chicote fue condenado por sus artículos contra César Romero Pamparacuatro (juez del Caso Unión, en Lanzarote), esa condena fue revocada por Tribunal Supremo. Por tanto, anuló la condena contra ellos.

El periodista de ABC no ha sido condenado por publicar ninguna información relativa a Podemos ni a Venezuela.

Hasta Pilar Rahola, presente en el plató de ‘Todo es mentira’ se mofó del mentiroso Pisarello por ir de listo: “Si fue revocada la sentencia, no fue un bulo, jugáis con las palabras”.

Está claro que el diputado no es el lapicero más afilado del estuche de Yolanda Díaz.

Lo de Pisarello acusando a Chicote y el posterior intento de explicación o, mejor dicho de manipulación, ha sido de vergüenza ajena. Y dice que es profesional del Derecho 🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️ — Rosa Valdeón (@rosavaldeonZam) December 2, 2025

Pisarello es gentuza. Le dicen que el Supremo dio la razón y sigue erre que erre. Él no ha hecho crítica, ha acusado a Chicote de estar condenado, es decir: Pisarello está soltando un bulo. — Marisol Oviaño (@MarisolOviano) December 2, 2025

#TEM2D Pisarello ha mentido. Risto infórmate y dile ha pisarello que ha mentido. Es verdad que Chicote fue condenado en primera instancia. Pero el supremo le absolvió. Risto que no permitas que mientan en tu programa. — Pecador (@pecador_1) December 2, 2025