Jaime de los Santos empala a la encubridora ministra de Sánchez: “A tu casa”

Lo sabían y callaron como puertas.

Cuando las aguas parecían más calmadas, el caso Salazar golpea al PSOE dejando al descubierto al partido y los fallos garrafales que ha cometido en la gestión del mismo.

A la formación que se autoproclama ‘feminista’ mientras recurre a la prostitución, le sale otra china en el zapato.

Jaime de los Santos, diputado del PP, disparó este martes 9 de diciembre de 2025 en el plató de ‘Espejo Público’ (Antena 3) contra María Jesús Montero, una de las más señaladas en este nuevo escándalo socialista.

“Es lógico, en cuanto a un encubridor y esta palabra la ha utilizado Pilar Alegría, se le retire de sus cargos, no sería lógico que como encubridora de denuncias de acoso fuera retirada de sus cargos María Jesús Montero, ella misma confirmó este fin de semana que era conocedora de esas denuncias en cuanto en tanto, número dos del PSOE, no solo no les dio salida, sino que no hizo absolutamente nada”.

“Si esto va de encubridores de la mano del señor Hernández, la señora María Jesús Montero, a su casa y a dar explicaciones sobre lo que significa defender a las mujeres”, añadió el diputado popular.

Lo cierto es que el exasesor del Gobierno fue denunciado por varias mujeres por supuesto acoso, abuso de poder y comportamiento inapropiado en el trabajo, así como comentarios “hipersexualizados”.

Las denuncias se registraron en los canales internos del partido hace meses, según han manifestado las propias víctimas, pero según su testimonio, no fueron atendidas, sin seguimiento ni protección visible en meses.

Después de la presión mediática, Salazar fue cesado aunque el protocolo que se activó llega tarde y mal.

Las ministras Pilar Alegría y María Jesús Montero están en el centro de todas las críticas con este presunto caso de acoso sexual.

Pilar Alegría, ministra portavoz, solo reaccionó públicamente tras la publicación mediática del escándalo a pesar de que esas denuncias internas llevaban meses sin recibir respuesta.

Por su parte, María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y alta dirigente del PSOE, tampoco actuó y ha reconocido públicamente que se han cometido errores. Admitió que los plazos para actuar fueron “excesivamente largos” y ha pedido disculpas a las víctimas.