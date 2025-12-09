Susana Díaz sigue tirando de la lengua sobre las primarias del PSOE que apestan a sauna

Huele que apesta.

Ni Begoña Gómez, ni el hermanísimo, ni el caso Koldo.

Lo que realmente puede hacer caer a Pedro Sánchez, según las últimas informaciones que han salido a la luz, es el presunto amaño de las primarias y la financiación de la campaña de Pedro Sánchez que le llevó al poder.

Susana Díaz, senadora del PSOE, confesó recientemente el auténtico calvario que vivió en la lucha por el liderazgo del partido junto con el actual presidente del Gobierno.

Fue el propio Koldo el que afirmó que terceras personas habrían destinado a la campaña de Sánchez una suculenta cantidad de dinero procedente de su suegro y la actividad de las saunas, lo que produjo que tuviera un músculo económico muy por encima de su rival.

La expresidenta de la Junta de Andalucía reconoció en el plató de ‘Espejo Público’ (Antena 3) que no conocía prácticamente a ninguno de esos militantes. También confesó que sufrió en su propia piel las malas artes de Paco Salazar, ‘el quinto del Peugeot’.

«Yo tuve unos cuantos azotes, y alguno está saliendo ahora en los papeles», admitió Díaz, después de los ataques sufridos por algún compañero de partido.

A esto, la periodista Carmen Morodo puso el énfasis en la financiación de las primarias como “el elemento más débil” que rodea a Pedro Sánchez.

«Ahora mismo el punto más débil del presidente del Gobierno son justamente esas primarias (…) Acabaremos sabiendo porqué se perdieron y cómo se gestionaron, con todos estos fontaneros tan oscuros que han pasado por la cárcel, están en la cárcel, machistas, con abusos de poder…», sentenciaba la periodista.

Todavía queda mucho que conocer sobre esa financiación de las primarias que llevaron a Sánchez a liderar el partido. Además del ‘guarrete’ Salazar, íntimo amigo del marido de Begoña Gómez, un caso que el PSOE trata de ocultar.