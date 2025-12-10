Joaquín Manso da la puntilla al fiscal delincuente de Sánchez y deja en bolas al organismo servil con el Gobierno

Un clavo más en el ataúd político de este Gobierno.

La sentencia del Tribunal Supremo que condena a Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, por la filtración de datos privados del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llega tres semanas después del fallo.

Dicha resolución señala que García Ortiz fue el origen de la filtración del correo electrónico y la nota de prensa que difundió información privada de la pareja de Ayuso.

Joaquín Manso, director de El Mundo, analizó en ‘Espejo Público’ (Antena 3) las aristas más importantes de ella. Para el periodista, la sentencia constata “el carácter delictivo de una serie de comportamientos anómalos que ya conocíamos y que son incontrovertidos y que revelan el alineamiento de la institución de la Fiscalía con los objetivos políticos del Gobierno de Sánchez».

Algo que supone una “anomalía absoluta” y manifiestan la dependencia de este órgano con el poder político, al servicio del Ejecutivo.

“Los comportamientos incontrovertidos que ya conocíamos fueron que sacase a un fiscal del fútbol a las tantas de la noche, que redactase a toda prisa una nota de prensa, que al día siguiente argumentase que lo hacía para ganar el relato… Estos hechos son incontrovertidos, no hay duda de ellos y revelan un alineamiento de la institución y un servilismo hacia el Gobierno de España«.

Según Manso, con este sentencia se reconoce el carácter delictivo de este comportamiento.

«Solo tres personas podían tener conocimiento de esas dos cosas al mismo tiempo. Una de ellas el fiscal general del Estado, respecto de las demás existe prueba en contrario de que no fueron ellos. Tiene que ser el fiscal general o su entorno más inmediato«.

El diario El Mundo ha sido clave en la publicación de informaciones sobre este caso, sufriendo la difamación y señalamiento de la izquierda.