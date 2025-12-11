Ayuso se harta de las mentiras de Javier Ruiz y demanda a su programa en TVE

Hartos de las manipulaciones de ’Tele Pedro’.

La Comunidad de Madrid no le pasa una más a TVE y en concreto al programa ‘Mañaneros 360’, presentado por Javier Ruiz.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso interpuso una demanda civil contra el espacio por lo aparecido en el espacio del día 1 de diciembre de 2025 .

En un rótulo se vinculó una subvención de la Comunidad de Madrid al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid con el papel de esta institución como acusación contra el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El mensaje literal fue este:

Ayuso premia a la acusación contra el fiscal. Subvención de 43 millones para el ICAM a una semana de la denuncia al fiscal y, después, licencia para convertirse en universidad.

Esto es mentira. Y que el argumento lo de un juez condenado por prevaricación es el colmo. Eso si que es una desfachatez. La ley obliga desde 2003 a que @ComunidadMadrid a través del ICAM pague la asistencia jurídica gratuita.

Y el referente es Garzón que seguro sabe realidad https://t.co/jdENCeOIqq — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) December 1, 2025

Antes de dar este paso, el consejero madrileño de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, envió una carta al codirector de ‘Mañaneros 360’, Pablo del Pozo, donde explicó con todo lujo de detalles que la tramitación de ese centro universitario comenzó en 2023 y que se había hecho cumpliendo escrupulosamente la normativa vigente.

Aseguró este miembro del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que el único objetivo parecía ser el de desinformar de manera totalmente consciente: