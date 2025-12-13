Abascal se vuelca en Extremadura avisando a Guardiola: «¡Va a haber un gran cambio sociológico aquí!»

Santiago Abascal está volcado en la campaña regional extremeña porque las elecciones del domingo 21-D son esenciales para lo que se le viene a esa comunidad y al resto de España en lo sucesivo.

El partido VOX apuesta fuerte para tratar de desestabilizar a un Partido Popular que no lo tiene nada fácil para gobernar con María Guardiola al frente y con todos los problemas que ya tuvieron en la última formación de Ejecutivo allí. Vean, que las encuestas dejan una tesitura muy compleja para ambas formaciones si no tienen voluntad de entenderse.

Por eso, Abascal, en charla con Alfonso Rojo en un bar de carretera de una localidad extremeña, avisa a la candidata popular:

«Va a haber un gran cambio sociológico en Extremadura, que se está dando en toda España, y VOX va a crecer, va a dar una gran sorpresa en estas elecciones. Vamos a llegar hasta el final con la señora Guardiola, ¿qué problema tiene? Ella tiene que elegir con quién quiere pactar o ir a nuevas elecciones. Los ciudadanos. Esta señora tiene la soberbia inflamada».

Las preguntas del equipo de Periodista Digital desplazado a la zona fueron certeras, entrando en lo elemental de la situación de VOX y del panorama extremeño y, por ende, nacional:

«Nosotros nos basamos en el sentido común, los españoles tienen un problema con la inmigración ilegal que genera inseguridad, colapso en hospitales, en la vivienda, en la llegada de los españoles a las ayudas sociales, que se ven discriminados… Y luego está la cuestión del fanatismo verde, pero cuando VOX habla de esas cosas que son las del comer, y ves al resto de partidos hablando de chorradas de género, de transexualidad y están siempre con cosas que no tienen que ver con los problemas de la gente…»

En su paso por Extremadura, el equipo de PD, capitaneado por su director Alfonso Rojo y por el realizador Carlos Pecker, también entrevistó al candidato del partido VOX para la Junta, Óscar Fernández, que tiene un discurso tremendamente directo en la misma línea -como no podía ser de otra manera- que Abascal: