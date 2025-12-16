Alicia García (PP) despelleja a Bolaños en el Senado por la ‘fuga’ de socialistas: “¡Hay más imputados que ministros aquí!”

Más información

Espantada histórica en la última sesión de control en el Senado.

Trece ministros del Gobierno Sánchez se ausentaron este martes 16 de diciembre de 2025 evitando dar explicaciones ante los casos de corrupción del partido.

Alicia García, portavoz del PP en la Cámara Alta, recriminó a Félix Bolaños el plantón de los socialistas al resto de senadores.

“Es esperpéntico tener más imputados que ministros, esta es la imagen de un Gobierno a la fuga, de un Gobierno en descomposición, que huye de dar explicaciones, que huyen de la verdad”.

La senadora popular también preguntó a Bolaños por la reunión clandestina de Zapatero con el presidente de Plus Ultra en una zona restringida de titularidad estatal y si, el ministro, facilitó esa reunión y hubo intercambio de favores.

“Zapatero dio un chivatazo, señor Marlaska, y el otro borró pruebas. No es la primera vez que se intercambian favores. El señor Zapatero hoy sabemos que estuvo también reunido con ministros y con la SEPI en los momentos del rescate”.

“¿Pone la mano en el fuego por Zapatero? ¿Fue legal el rescate de Plus Ultra?”, espetó la senadora.

“Podrán borrar pruebas Pero no podrán borrar la verdad, porque la UCO, la UDEF, la Justicia y la Fiscalía Anticorrupción estrechan el cerco”, avisó García.

“Señor ministro, no nos basta con que usted diga que usted no robó. No nos basta, porque el tsunami de la corrupción sanchista, desde luego, lo inunda todo”.

Además, la portavoz popular recriminó a Bolaños el caso Salazar, acusando de “fingir amnesia” al mencionarle, “ese señor no era un desconocido, era un manda más en Ferraz y en Moncloa, era de máxima confianza del presidente y utilizó el poder que le dieron para acosar, extorsionar y someter a mujeres con prácticas machistas repugnantes”, relató García.