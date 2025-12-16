Trump demanda a la BBC por 8500 millones de euros por manipular su discurso antes del asalto al Capitolio

Vienen curvas.

Porque el inquilino de la Casa Blanca es de los que no perdonan.

Y va a por todas.

Donald Trump no se queda callado ante lo que considera manipulaciones.

Finlmente, el presidente de Estados Unidos ha decidido actuar legalmente contra la BBC.

La cadena británica es acusada de modificar un discurso crucial del 6 de enero de 2021 para presentar a Trump como el instigador del asalto al Capitolio.

La demanda, que ha sido presentada en un tribunal de Florida, solicita 10.000 millones de dólares –cerca de 8500 millones de euros– por difamación y prácticas comerciales desleales.

La histórica cadena pública británica, que solía ser un emblema de imparcialidad, editó partes del mitin de Trump en su programa Panorama. Combinó frases que fueron pronunciadas con casi una hora de diferencia: «Vamos a caminar hasta el Capitolio» junto a «Lucharemos como demonios».

Además, se omitió su llamado a protestar de manera «pacífica y patriótica». Todo esto generó la impresión de que hacía un llamamiento directo a la violencia, justo antes de que sus seguidores irrumpieran en el Congreso para impedir la certificación de la victoria de Joe Biden.

Desde el Despacho Oval, Trump fue claro: «La BBC puso palabras en mi boca. Literalmente, me hicieron decir cosas que nunca dije». Sus abogados han señalado que esta edición se viralizó en las plataformas digitales, llegando a millones y perjudicando tanto su reputación como sus finanzas, especialmente con las elecciones presidenciales de 2024 a la vista.

La edición que desató la crisis

La controversia estalló tras un informe interno filtrado por The Telegraph en noviembre. Este documento reveló sesgos dentro de la BBC, incluyendo enfoques antiisraelíes y activismo ideológico. Dos altos ejecutivos presentaron su dimisión: el director general Tim Davie y la jefa de informativos Deborah Turness.

El presidente de la BBC, Samir Shah, reconoció el error: «Reconocemos que la edición dio lugar a una interpretación errónea como si se tratara de un llamado directo a la acción violenta. La BBC desea disculparse por ese juicio equivocado». El reportaje titulado Trump: A Second Chance? fue retirado de todas las plataformas. Sin embargo, rechazaron cualquier indemnización.

En una carta fechada el 9 de noviembre, Trump exigió disculpas, una retractación y compensación. Al no recibir respuesta favorable, decidió activar la demanda. Reclama 5000 millones de dólares por difamación y otros 5000 millones por violar leyes en Florida relacionadas con prácticas engañosas.

Además, la BBC incluyó imágenes de manifestantes, como miembros del grupo Proud Boys, marchando antes incluso de que terminara el discurso de Trump, lo cual reforzó la narrativa sobre una incitación inmediata.

La BBC bajo fuego: ¿sesgo woke o error puntual?

La cadena pública británica enfrenta fuertes críticas por parcialidad. Así lo considera también Trump, quien no ha dudado en calificarla como una «máquina propagandística izquierdista». Un portavoz legal suyo afirmó: «Esta poderosa demanda obliga a la BBC a rendir cuentas por su difamación y su imprudente interferencia electoral».

Por su parte, la BBC, aunque lamenta la edición, sostiene que no hay base para una demanda: «Estamos completamente en desacuerdo con que existan motivos para una acción por difamación». Expertos advierten que es posible que Trump obtenga una indemnización significativa dado el alcance global del montaje.

Este caso reabre interrogantes sobre el futuro mediático de la BBC. Antes venerada, hoy se le acusa de manipular información en favor de posturas izquierdistas. El informe del denunciante señala sesgos editoriales crónicos. Esta nueva disputa se suma a las batallas legales previas contra medios como CNN o ABC, los cuales también enfrentan demandas por coberturas similares.

La demanda ha sido presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida, contando entre sus abogados con al reconocido jurista Alejandro Brito. En ella se nombra tanto a la BBC como a BBC Studios como demandados. El documento legal abarca 46 páginas donde se detalla cómo el vídeo «desacreditó y dañó maliciosamente» al presidente.

Reacciones y consecuencias

Desde las oficinas centrales en Londres, continúa esta crisis interna. Aunque Samir Shah envió una disculpa formal a la Casa Blanca, para Trump, esto no es suficiente sin cambios significativos dentro del ente mediático. Hasta ahora, la BBC no ha respondido oficialmente ante esta demanda.

En territorio estadounidense, los aliados más cercanos a Trump celebran este movimiento legal. Para ellos es evidencia clara del hostigamiento mediático que enfrenta. Por otro lado, críticos argumentan que el montaje resume 70 minutos donde el expresidente negó las elecciones sin fundamentos y alentó actos insurreccionales.

Este litigio promete ser largo y lleno de tensiones. Mientras tanto, Trump amenaza con emprender más acciones si no hay un ‘arrepentimiento genuino’ por parte del medio británico. La situación es delicada para la BBC; su licencia pública está en juego y deberá defender su ética periodística ante este embate.