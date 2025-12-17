Santos Cerdán se pone chulo en el Senado y la senadora de UPN se lo come vivo

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, está compareciendo desde las 10:00 de la mañana de este miércoles en el Senado tras haber estado 5 meses en prisión preventiva por riesgo de destrucción de pruebas.

Respecto a su última comparecencia en esta comisión, realizada en abril de 2024 y en la que negó todas las acusaciones ni haber hecho nada ilegal, en esta ocasión Cerdán está imputado por tres delitos:

Pertenencia a organización criminal: Se le considera presunto líder de una trama que operaba en red para el cobro de comisiones ilegales. Cohecho: Por su presunta participación en el cobro de «mordidas» a cambio de la adjudicación de contratos de obra pública (como los vinculados a la constructora Acciona). Tráfico de influencias: Por el supuesto uso de su cargo político para mediar y amañar contratos en beneficio de empresas específicas.

La primera senadora en interrogar a Cerdán ha sido María Caballero, de UPN, que ha comenzado su intervención recordando la última comisión en la que intervino Cerdán, en abril, preguntándole si mintió y si su relación con Koldo García no era la de un simple compañero. Ante esto, Cerdán se ha limitado a decir «me acojo a mi derecho a no declarar, no pudiendo entrar a los hechos por consejo de mi defensa letrada, y puedo hablar del contexto político”. Dicho esto, Cerdán ha acusado al Tribunal Supremo de montar una investigación inquisitorial y de construir un relato contra él mismo. Ha llegado a afirmar que no hay pruebas de de que sea socio de Servinabar, cuando la UCO ha encontrado el documento firmado por el propio Cerdán en el que se cuantificaba su adquisición del 45% de la empresa.

En el generoso relato que inventa sobre sí mismo, Cerdán ha dejado perlas tan llamativas como que los audios de conversaciones grabadas entre él, Koldo García y Ábalos están “manipulados” y que los “resortes del Estado profundo siguen preparando pruebas sospechosas”. Y ello pese a que la Guardia Civil ha sometido a análisis pericial los audios y se ha determinado que no están manipulados ni están creados por inteligencia artificial, por lo que son verídicos.

La de este miércoles, es la segunda vez que Cerdán acude a esta comisión. La anterior fue en abril del año pasado, cuando todavía era secretarío de Organización del PSOE. Entonces reconoció haberse visto con el asesor ministerial de José Luis Ábalos en octubre, el mes que la trama de las mascarillas supo que le investigaban, según señala la UCO en sus informes. Y en esa comparencia anterior, Cerdán afirmó que no conocía al comisionista Víctor de Aldama. Hoy ha vuelto a esta misma comisión después de que la Justicia les vaya a juzgar a él, a Ábalos y a Aldama por la trama de las mascarillas.