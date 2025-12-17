Risto Mejide deja alucinando a todos al confesar la punzante frase que Sánchez le dijo en su encuentro en Moncloa

A cuadros.

Así se quedó el plató de ‘Todo es mentira’ (Cuatro) después de que Risto Mejide, presentador del espacio, sacara a la luz los detalles sobre su experiencia en la copa de Navidad celebrada en Moncloa el pasado 15 de diciembre de 2025.

El publicista dio todo tipo de detalles sobre su llegada a Moncloa y su breve pero intenso encuentro con el presidente del Gobierno. “Va a haber un antes y un después”, reveló Mejide tras la conversación con el líder de los socialistas.

«Fijaros cómo fue esa ‘no conversación’ que alguien de su equipo, da igual quién, después de que tuviera lugar me acompañó hasta el coche y me pidió disculpas por lo que me había dicho el presidente. Esto es así como os lo estoy contando», destapó el presentador para sorpresa de todos.

«Que conste que yo no te he invitado»

Lo que le dijo el inquilino de la Moncloa le llamó la atención «más por el cómo que por el qué». El tema está en que durante la copa, se formaron varios corrillos dependiendo de dónde se encontrara Pedro Sánchez para poder charlar con él.

Y, finalmente, el presidente del Gobierno se movió al corrillo en el que se encontraba Mejide. «No me dedicó más que una frase que fue la siguiente: ‘Que conste que yo no te he invitado, te ha invitado a ella‘, señalando a la secretaria de Estado de Comunicación y agregó que «el tono jocoso que yo esperaba jamás llegó». «Me miró, le miré, me miró, le miré… Se dio media vuelta y se fue. Esa es exactamente la conversación», señaló el presentador.

En este lugar también conoció a Diego Rubio, «la mano derecha de Pedro Sánchez», su jefe de gabinete. «Espectacular. Me sorprendió por lo bueno que es. Le dije ‘¿Y tú qué haces en Moncloa, tío?’. Profesor en Oxford con una mente privilegiada y estuvimos mucho tiempo hablando de cosas personales pero que, de verdad, me parece de los tíos más capaces que me he encontrado en la política», concluyó.