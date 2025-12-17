Rosa Díez cuenta lo más turbio de Zapatero, Venezuela y sus ‘amistades peligrosas’ con el narcodictador Maduro

Lo de Zapatero atufa desde hace tiempo.

Recientes investigaciones vinculan al presiente socialista con el blanqueo y de negocios opacos en Venezuela a través de Plus Ultra y PDVSA, con acusaciones de testaferros y contratos petroleros.

Rosa Díez, co-fundadora de UPyD y exdiputada, lleva tiempo señalando al expresidente socialista por sus malas artes y sus turbias relaciones con la narcodictadura venezolana.

La escritora destacó que el socialista utilizaba móviles prepago, sin internet, para comunicarse con el empresario detenido por blanqueo de capitales, “como un delincuente cualquiera”.

“Si grazna como un pato, anda como un pato, vuela como un pato… probablemente será un pato”, señaló en su cuenta de X.

En conexión para ‘Espejo Público’ (Antena 3), Díez denunció cómo está probado que Zapatero “ha multiplicado por 115 su patrimonio”.

Y la peculiar forma en la que mantenía contacto con su amigo a través de móviles de prepago que luego desechaba.

“Se reunía donde sabemos que no hay cobertura, llevamos no solamente policía, la policía que lleva un expresidente, sino gente que merodea para evitar… No hay nadie que se crea que no sabía. Hay demasiadas coincidencias. Lo que sabemos y lo que ya está probado es sus relaciones con un narcodictador, su relación de privilegio y de apoyo al narcodictador frente a los demócratas, su relación y apoyo a quien vulnera los derechos humanos en Venezuela. Ahora estamos empezando a conocer que a lo mejor no sabemos cuánto y cómo cobró por ello. Por perseguir a las personas y por apoyar a quien persigue los derechos humanos de los ciudadanos”.

Y añadió el último descubrimiento, con el bróker cliente de sus hijas: