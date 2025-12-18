Dieciséis chefs de renombre se suman a la comida solidaria que organiza Provacuno con el apoyo del alcalde de Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, junto al presidente de PROVACUNO, Jaime Yartu, el director de PROVACUNO, Javier López, y los chefs, en la cocina de la Fundación José María de Llanos

La estampa de José Luis Martínez-Almeida enfundado en una chaquetilla blanca, cucharón en mano y rodeado de algunos de los más destacados chefs del país es algo que sólo puede verse en época navideña y, por supuesto, por una buena causa: distribuir más de mil menús en los centros de acogida de Madrid.

La comida solidaria, organizada por la interprofesional Provacuno por cuarto año consecutivo, ha tenido como eje central un timbal de rabo de toro. Además, dieciséis chefs destacados, varios con Estrella Michelin, han viajado desde diferentes regiones de España para sumarse a esta iniciativa. El menú ha buscado un equilibrio entre lo tradicional y lo reconfortante. Un primer plato de crema de calabaza elaborada por estudiantes de la Escuela de Hostelería de la Fundación José María de Llanos. Le ha seguido de plato principal un timbal de rabo de toro hecho con carne de vacuno, preparado con técnicas culinarias avanzadas para garantizar sabor y calidad incluso en un servicio masivo. Y de postre, crema de turrón con brownie, también preparada por los alumnos.

Almeida, cocinero por un día y alcalde a tiempo completo

Almeida no se ha limitado a posar para las cámaras. Durante su visita a la Fundación José María Llano, el regidor ha destacado que “como cada año estamos aquí gracias a PROVACUNO y, esta ocasión, dieciséis extraordinarios chefs que llevan toda la mañana cocinando para mujeres que se encuentran en riesgo de exclusión social, en situación sociolaboral muy complicada, mujeres que han sido víctimas de violencia de género y que hoy van a poder disfrutar de una comida deliciosa cuyo ingrediente principal es la carne de vacuno. Tenemos ese afán de ayudar siempre al que más lo necesita.”

Por su parte, Javier López, director de PROVACUNO, ha puesto de relieve el compromiso del sector del vacuno de carne con la sociedad en general, pero muy especialmente con los más necesitados. “Llevamos la solidaridad en nuestro ADN. El sector del vacuno de carne español asienta sus raíces en las zonas rurales, donde la colaboración entre sus habitantes es un pilar fundamental para el desarrollo sostenible de sus comunidades. Cuando las personas se unen, comparten conocimientos y trabajan juntas, es posible mejorar la producción local, cuidar el entorno natural y fortalecer los lazos sociales. En el campo, la cooperación no solo impulsa el progreso, sino que mantiene vivas las tradiciones y el espíritu de solidaridad que las caracteriza. Y eso se ve reflejado en muchas de las acciones que impulsa Provacuno”.

La comida ha estado respaldada con la colaboración desinteresada de los chefs Iván Cerdeño, Mario Sandoval, Fernando del Cerro, Miguel Ángel de la Cruz, Juanlu Fernández, Juanmi Carrasco, Fran Martínez, Rocío Parra, Kisko García, Javier Estévez, Javier Aranda, Teresa Gutiérrez, Nacho Solana, Roberto Martínez, Rafa Centeno y Diego Rodriguez, quienes han participado en la elaboración de los menús.

Durante todo el año, Provacuno lidera diversas acciones solidarias en todo el territorio nacional, colaborando con chefs estrella Michelin y reafirmando su compromiso con los más necesitados. Esta entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro y de ámbito nacional, está integrada por las principales organizaciones del sector productor y del sector de la transformación y comercialización para la defensa de los intereses del sector de carne de vacuno, y es lugar de encuentro y foro de debate para la mejora de la situación de la cadena alimentaria sectorial.