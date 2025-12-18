  • ESP
La SER se inventa un bulo sobre Abascal para embarrar las elecciones en Extremadura

La izquierda manipula unas declaraciones del líder de VOX asegurando que se burla de la muerte de Robe Iniesta cuando se refería a Pedro Sánchez

Archivado en: Miguel Ángel Gallardo | Pedro Sánchez | Periodismo | Santiago Abascal

Saben que se viene un hostión y no saben cómo pararlo.

Hace falta ser muy mezquino para inventarse un bulo de esas características. Cuando la izquierda está desesperada, saca toda su artillería de la manera más ruin.

Es lo que hizo laSER, entre otros medios y palmeros de la izquierda, al manipular unas declaraciones de Santiago Abascal en un acto de campaña celebrado en el Palacio de Congresos de Plasencia en el marco de las elecciones extremeñas.

Según difundieron, el presidente de VOX había bromeado sobre la necesidad de “desinfectar” o “echar agua bendita” en aquel lugar, un día después del homenaje allí a Robe Iniesta, cantante de Extremoduro.

La realidad es que Abascal se refería a Pedro Sánchez, el PSOE había celebrado un acto público el pasado jueves 4 de diciembre en el mismo lugar junto con el imputado Miguel Ángel Gallardo.

Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

