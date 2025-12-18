La SER se inventa un bulo sobre Abascal para embarrar las elecciones en Extremadura

Saben que se viene un hostión y no saben cómo pararlo.

Hace falta ser muy mezquino para inventarse un bulo de esas características. Cuando la izquierda está desesperada, saca toda su artillería de la manera más ruin.

Es lo que hizo laSER, entre otros medios y palmeros de la izquierda, al manipular unas declaraciones de Santiago Abascal en un acto de campaña celebrado en el Palacio de Congresos de Plasencia en el marco de las elecciones extremeñas.

💢 Polémica por la frase de Abascal en Plasencia: dice que «hay desinfectar o echar agua bendita» un día después del homenaje allí a Robe Iniesta https://t.co/CTaaEZxcDg pic.twitter.com/f4x1aJreGU — Cadena SER (@La_SER) December 17, 2025

Según difundieron, el presidente de VOX había bromeado sobre la necesidad de “desinfectar” o “echar agua bendita” en aquel lugar, un día después del homenaje allí a Robe Iniesta, cantante de Extremoduro.

La realidad es que Abascal se refería a Pedro Sánchez, el PSOE había celebrado un acto público el pasado jueves 4 de diciembre en el mismo lugar junto con el imputado Miguel Ángel Gallardo.

A los que acusáis a @Santi_ABASCAL de pedir desinfectar el Palacio de congresos de Plasencia, relacionando miserablemente sus palabras con el homenaje que se le hizo a Robe Iniesta, deciros zurditos que es otro victimista bulo del culo, tras dejarlo claro un medio de izquierdas. pic.twitter.com/HQll4nYna4 — Azotando Indigencias Mentales (@AzotandoM) December 17, 2025

Hay q ser muy indigente mental o muy HDLGP para adjudicar unas declaraciones de @Santi_ABASCAL sobre Sánchez, a Robe Iniesta. Y muy inculto para no conocer el mensaje de Robe, q os escupiría en un ojo por politizar su muerte por interés político 👇https://t.co/yJsjAeO7yP pic.twitter.com/yPAEBihHEh — UMA V (@uma281078) December 18, 2025