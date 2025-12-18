Miquel Giménez da todas las razones por las que Sánchez es ahora «más peligroso que nunca»

El escritor y periodista Miquel Giménez publica en Vozpópuli este 17 de diciembre una columna bajo el encabezado «Ahora son más peligrosos», y con una idea esclarecedora y estremecedora.

El autor sostiene que el sanchismo se encuentra en su fase final. Sin embargo, advierte que esa debilidad hace a Pedro Sánchez y a su entorno “más peligrosos que nunca”. La idea central es contundente: cuando un poder desgastado percibe que su tiempo se acaba, se aferra al cargo sin reparos y está dispuesto a llevarlo todo al límite.

Desde el inicio, Giménez establece un tono alarmante. El columnista describe un ciclo político agotado, sostenido únicamente por una mezcla tóxica de oposición dividida, ciudadanía resignada e hiperliderazgo sin contrapesos. Su mirada crítica se enfoca en cómo la lógica de supervivencia de La Moncloa puede llevar a decisiones cada vez más arriesgadas en los ámbitos institucional, judicial y social, en un clima político enrarecido y con una confianza pública en mínimos.

«El sanchismo tiene los días contados»

El análisis parte de la firme creencia de que el proyecto político en torno a Sánchez está llegando a su fin. Giménez lo expresa de forma rotunda:

“El sanchismo tiene los días contados.”

A partir de esta afirmación, el artículo desarrolla un relato sobre la debilidad estructural del Ejecutivo: una legislatura marcada por escándalos consecutivos, un Gobierno respaldado por socios incómodos y encuestas que indican un desgaste constante. Para el autor, la administración se sostiene sobre dos pilares fundamentales:

Una oposición dividida , más centrada en sus disputas internas que en construir una alternativa sólida.

, más centrada en sus disputas internas que en construir una alternativa sólida. Una sociedad desmovilizada, que “prefiere seguir adelante como si nada pasara”, resignada ante la erosión institucional.

Giménez enfatiza que, en este contexto, el poder se torna más reactivo y menos racional. La prioridad ya no es gobernar pensando en el país, sino ganar tiempo, evadir causas judiciales, mantener el control sobre instituciones clave y sostener a toda costa la narrativa de legitimidad.

«Es más peligroso que nunca, créanme»

El cierre del artículo resume esta advertencia fundamental. Giménez no deja espacio para dudas respecto a su diagnóstico final:

“Es más peligroso que nunca; créanme. Porque carece de escrúpulos. A esos personajes no les importa nada ni nadie. Ojalá me equivoque.”

Aquí mezcla análisis político con un tono casi premonitorio. Presenta a Pedro Sánchez como un dirigente dispuesto no solo a forzar los límites institucionales sino también quemar puentes y tensar las relaciones sociales si eso le garantiza unos meses adicionales en el poder o una mejor posición personal al salir del cargo. La palabra clave aquí es “escrúpulos”: para Giménez, su ausencia transforma una agonía política en una amenaza real.

La columna plantea así posibles movimientos futuros del Gobierno hacia direcciones inquietantes:

Mayor control institucional sobre órganos sensibles buscando blindarse ante eventuales responsabilidades futuras.

sobre órganos sensibles buscando blindarse ante eventuales responsabilidades futuras. Aumento de la polarización , dividiendo aún más a la sociedad para reagruparla alrededor suyo desde posiciones irreconciliables.

, dividiendo aún más a la sociedad para reagruparla alrededor suyo desde posiciones irreconciliables. Uso estratégico de conflictos internacionales como distracción para reafirmar su liderazgo.

Aunque no ofrece soluciones concretas ni recetas mágicas para salir del atolladero actual , sí lanza una severa advertencia: los sistemas democráticos son especialmente vulnerables cuando quienes están al mando sienten su fin cercano; lejos de aceptar esa realidad deciden transformar esa caída inminente en una lucha sin reglas ni límites establecidos. Para Miquel Giménez, ese es precisamente el punto donde se encuentra hoy el sanchismo; concluye así señalando que Sánchez acorralado resulta ser ahora “más peligroso que nunca”.