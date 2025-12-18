Un senador del PP revela a Carlos Cuesta el detalle que nadie vio en el interrogatorio a Santos Cerdán

Victimización, mentiras y mucha jeta.

Así puede resumirse la intervención de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, en la comisión de investigación en el Senado.

Gerardo Camps (PP) fue uno de los senadores que interrogó al socialista y protagonizó varios momentos de tensión ante las evasivas y chulería del socialista.

El popular sacó a la luz algunos datos de esta comparecencia que pasaron desapercibidos en una entrevista para ‘La noche de Cuesta’ (Libertad Digital). Según el senador, no era la primera vez que Cerdán mentía, pero en esta ocasión, lo llamativo fue su actitud de defensa.

Camps reveló que el abogado del ex secretario de Organización intervenía de manera constante desde el fondo de la sala, haciendo gestos para que dejara de contestar a las preguntas “porque se estaba metiendo en un terreno muy pantanoso”.

El senador también destacó los silencios de Cerdán ante preguntas de calado, como la reunión de Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi en un caserío.

Sobre la financiación del partido y los pagos en metálico, Camps denunció cómo el socialista negó esos cobros a pesar de existir indicios documentales.

El senador puso énfasis en que todo esto podría ser solo “la punta de un iceberg” alentando de los numerosos “indicios” que Cerdán tendría que tener “mucho cuidado con seguir hablando de conspiraciones”.

Santos Cerdán niega haber tenido relación con Víctor de Aldama

El empresario Víctor de Aldama no está por la labor de permitirle ni media a Santos Cerdán.

El exsecretario de Organización del PSOE compareció en el Senado en la comisión del ‘caso Koldo‘ para dar cuenta de las últimas informaciones que le tienen como protagonista de una trama pringada de corrupción.

Pese a todo, el socialista de Milagro (Navarra) quiso eludir cualquier tipo de relación con Víctor de Aldama. El empresario, nada más tener constancia de las palabras de Santos Cerdán en la Cámara Alta, fue a degüello.