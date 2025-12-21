El imputado Gallardo se hace el longuis y no responde a la pregunta más punzante sobre el hermanísimo

Más información
Pintan bastos para el candidato de Pedro Sánchez.
El socialista Miguel Ángel Gallardo es otro peón más del ajedrez diseñado por Moncloa y, tal y como apunta el tema, habrá una caída del PSOE en estas elecciones extremeñas.
Estos comicios son el termómetro que mide el rechazo al sanchismo por parte de una región castigada por las políticas verdes que han abandonado al campo.
Este 21 de diciembre de 2025 es una fecha clave, con el imputado Gallardo que no sabe ni dónde meterse. Sin ir más lejos, el socialista era preguntado hoy en Villanueva de la Serena (Badajoz), por el hermanísimo, al que habría colocado presuntamente:
¿Cree usted que representa a la mayoría de los trabajadores extremeños al estar imputado por haber colocado presuntamente al hermano de Sánchez?
La pregunta que nos hacemos todos. pic.twitter.com/Fd2AEpWIFL
— Dios (@diostuitero) December 21, 2025
La respuesta de este, ha sido un simple «muchas gracias» marchándose sin dar ningún tipo de explicación.
Una complicada situación judicial
Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE en Extremadura y candidato a la presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre de 2025, se encuentra procesado por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
La causa se centra en la supuesta creación de una plaza a medida en la Diputación Provincial de Badajoz (que presidió entre 2015 y 2025) para David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ocupó el puesto en 2017 con un sueldo público elevado.
Al 21 de diciembre de 2025, Gallardo está pendiente de juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz (no aforado de forma efectiva en esta causa). La acusación popular (Manos Limpias) pide hasta tres años de prisión, mientras que la Fiscalía ha solicitado el archivo en algunas fases, aunque el proceso sigue adelante.
Gallardo defiende su inocencia, alega persecución política («lawfare») y se ha negado a dimitir.