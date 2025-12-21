El imputado Gallardo se hace el longuis y no responde a la pregunta más punzante sobre el hermanísimo

Pintan bastos para el candidato de Pedro Sánchez.

El socialista Miguel Ángel Gallardo es otro peón más del ajedrez diseñado por Moncloa y, tal y como apunta el tema, habrá una caída del PSOE en estas elecciones extremeñas.

Estos comicios son el termómetro que mide el rechazo al sanchismo por parte de una región castigada por las políticas verdes que han abandonado al campo.

Este 21 de diciembre de 2025 es una fecha clave, con el imputado Gallardo que no sabe ni dónde meterse. Sin ir más lejos, el socialista era preguntado hoy en Villanueva de la Serena (Badajoz), por el hermanísimo, al que habría colocado presuntamente:

¿Cree usted que representa a la mayoría de los trabajadores extremeños al estar imputado por haber colocado presuntamente al hermano de Sánchez?

La pregunta que nos hacemos todos. pic.twitter.com/Fd2AEpWIFL — Dios (@diostuitero) December 21, 2025

La respuesta de este, ha sido un simple «muchas gracias» marchándose sin dar ningún tipo de explicación.

Una complicada situación judicial