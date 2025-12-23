  • ESP
EN ‘ESPEJO PÚBLICO’ (ANTENA 3)

Garrotazo en directo de Mariló Montero a Sánchez después del gatillazo en Extremadura

La periodista critica al presidente del Gobierno por pasar por alto la derrota del PSOE en las elecciones

La periodista Mariló Montero en &#039;Espejo Público&#039; (Antena 3)
La periodista Mariló Montero en 'Espejo Público' (Antena 3) PD
El batacazo de Sánchez en Extremadura infunde el miedo en toda la Coalición Frankenstein

Ni una sola palabra. Como la canción de Paulina Rubio.

Pedro Sánchez ofreció una comparecencia este lunes 22 de diciembre de 2025, un día después de los catastróficos resultados del PSOE en Extremadura, para anunciar los cambios de Gobierno con Elma Saiz como portavoz del Gobierno y Milagros Tolón como ministra de Educación.

La periodista Mariló Montero, colaboradora de ‘Espejo Público’ (Antena 3)  lamentó que el líder de los socialistas no hiciera mención alguna a las elecciones en todo su discurso:

«Desprecia a España y no ha dicho ni pio de las elecciones esta mañana, solamente ha hablado para anunciar lo que a él le interesaba».

Sánchez quiere mantener a Gallardo para que la vía judicial se prolongue

En este aspecto, criticó la comunicadora cómo Sánchez ha querido mantener al candidato imputado a fin de preservar el escaño:

«Aquí tenemos un problema judicial, está señalado por el caso de colocar en una plaza pública al hermano de Pedro Sánchez y Sánchez quiere mantener a este hombre para que la vía judicial se alargue y se prolongue […] Según sus discursos Pedro Sánchez no tiene nada que reprocharle al PP porque siempre que habla de la derecha se dirige a Vox, porque no critica al PP; siempre es a Vox».

Además, Mariló consideró que muchos de los que ahora han cogido la papeleta de Unidas por Extremadura han sido anteriormente votantes del PSOE. Subrayó que ha habido otros perfiles de votantes históricamente socialistas que, aunque han querido votar a su ideología habitual que es la izquierda, han acabado votando a Vox.

El golpe para el PSOE ha sido brutal. La formación socialista ha perdido 10 escaños desde las últimas elecciones y ni pactando con Unidas por Extremadura, que en esta ocasión ha pasado de 4 a 7 escaños, le llega para poder formar un gobierno de izquierdas.

Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

