Jorge Bustos hunde al ‘payaso’ socialista Gallardo: «El sanchismo te usa, te funde y te tira»

Jorge Bustos, en su monólogo de las 6 horas en Herrera en COPE, titula hoy su columna “Gallardo ha sufrido hasta tres castigos, porque así funciona el sanchismo; te usa, te funde y te tira, y a pensar en el siguiente fusible”, publicada el 23 de diciembre de 2025. Su argumento central sostiene que el sanchismo actúa como un engranaje implacable que sacrifica a sus líderes regionales una vez que ya no son útiles, como se evidencia en la caída de Gallardo tras los comicios en Extremadura.

Bustos comienza haciendo hincapié en la debacle electoral de Gallardo, a quien define como “el payaso de las bofetadas de estas elecciones”. Detalla cómo el líder socialista extremeño, enfrentado a cargos por prevaricación y tráfico de influencias debido al enchufismo de su hermano, se vio abocado a una candidatura destinada al fracaso. El analista subraya que Sánchez y Gallardo han conseguido que “el 60% del electorado de Extremadura se haga de derechas”, en un bastión histórico del PSOE, donde las mayorías absolutas se han desmoronado por escándalos de corrupción, nepotismo y abandono de infraestructuras.

“Tres castigos. Así funciona el sanchismo. Te usa, te funde y te tira. Y a pensar en el siguiente fusible”, cita textualmente Bustos para resumir el destino de Gallardo: primero, colocar al hermanísimo; luego, asumir una candidatura fallida sin reconocer el error; y finalmente, ser desechado tras un fracaso estrepitoso. El autor no escatima en ironía al referirse a la portavoz socialista Montse Mínguez, quien asegura que están “más fuertes que nunca”, comparándola con una adivina que practica “hechicería, es magia color marrón oscuro, casi negro”.

En otro momento clave del análisis, Bustos critica la falta de ética de Gallardo, quien durante su despedida se presentó como un referente moral a pesar del juicio que le espera: “Gallardo se atornilla al escaño para mantenerse como aforado y enfrentar el banquillo lejos de la temida jueza Viedma”. El comentarista reclama dimisiones en cadena, incluyendo las de Pilar Alegría y María Jesús Montero, si resultan derrotadas en Aragón y Andalucía, señalando a Pedro Sánchez como responsable final dentro de un partido con una estructura verticalizada.

El monólogo también centra su atención en los nuevos fusibles del sanchismo: Milagros Tolón, seleccionada por su lealtad frente a Emiliano García-Page, y Elma Saiz, promovida para disimular el desgaste entre mujeres por escándalos relacionados con acoso y presentar cifras económicas distorsionadas, obviando problemas como la precariedad y la inflación. Bustos critica igualmente el acuerdo con Bildu para prorrogar la moratoria sobre desahucios, favoreciendo a okupas en detrimento de propietarios, todo ello como contraprestación por su apoyo a la administración de Moncloa.

Debacle en Extremadura : El PP liderado por María Guardiola triunfa con 29 escaños (43% votos), pero no logra mayoría absoluta; el PSOE cae hasta 18 (su peor resultado histórico); mientras que Vox asciende a 11.

: El liderado por triunfa con 29 escaños (43% votos), pero no logra mayoría absoluta; el cae hasta 18 (su peor resultado histórico); mientras que asciende a 11. Escenario de pactos : La estrategia de Guardiola pasa por negociar con Vox o optar por la abstención socialista, como propone Juan Carlos Rodríguez Ibarra , aunque esta opción ha sido rechazada por Sánchez , quien prefiere demonizar a la derecha.

: La estrategia de pasa por negociar con o optar por la abstención socialista, como propone , aunque esta opción ha sido rechazada por , quien prefiere demonizar a la derecha. Estrategia nacional: Según Bustos, Sánchez alimenta a Vox para posicionarse como un freno ante ellos, utilizando una táctica propia del “bombero pirómano” que ya ha dejado de convencer fuera del refugio político.

Bustos concluye con una reflexión sobre el futuro incierto que aguarda a Extremadura, donde las tensiones entre un consenso constitucionalista y los cálculos partidistas dejan flotando la pregunta sobre quién será finalmente el casero de *Guardiola.