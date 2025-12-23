¡El PSOE se plantea apoyar a Guardiola para frenar a Vox!

En un giro que revela el pánico de la izquierda ante el imparable avance de Vox, el histórico líder socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha propuesto abiertamente que el PSOE extremeño se abstenga en la investidura de María Guardiola, permitiendo así un gobierno en solitario del PP y dejando fuera a la formación de Santiago Abascal.

Esta maniobra desesperada llega tras la debacle electoral del PSOE, que ha sufrido su peor resultado histórico en Extremadura, perdiendo 10 escaños y más de 100.000 votos, castigado por los escándalos de corrupción y acoso que asolan al partido de Pedro Sánchez.

Mientras Vox duplica sus diputados hasta los 11 y se consolida como el gran ganador de la noche, reforzando su mensaje patriótico y de cambio real, el PSOE reconoce implícitamente que su política de pactos con extremistas y bilduetarras ha llevado a los españoles a rechazar masivamente su proyecto.

La propuesta de Ibarra, aunque rechazada por algunos sectores socialistas, evidencia el miedo cerval de la izquierda a que Vox entre con más fuerza en el Gobierno extremeño y marque la agenda con medidas firmes contra la inmigración ilegal, la ideología de género y el despilfarro público.

Guardiola, que ha logrado una victoria clara con 29 escaños y más apoyo que toda la izquierda junta, ha respondido pidiendo responsabilidad a todos, pero el verdadero mensaje de las urnas es inapelable: los extremeños quieren continuidad en el cambio iniciado por el PP, sin los lastres del sanchismo ni las traiciones socialistas.

