Un histórico dirigente socialista vaticina la hecatombe de María Jesús Montero en Andalucía: “Más grande que el extremeño”

Vienen curvas.

Después del desastre en las urnas para el PSOE en Extremadura, el partido hace frente a tres nuevas citas electorales este 2026 en Aragón, Castilla y León y Andalucía. Pintan bastos tras el retroceso histórico de la formación pasando de 28 escaños a 18.

Paco Castañares, exdiputado del partido en Extremadura y pieza fundamental de los gobiernos de Rodríguez Ibarra, lanzó su negra previsión para el PSOE tras el batacazo este 21-D.

Subrayó el histórico dirigente que Sánchez aplica el modelo de nombrar a ministros secretarios generales en los distintos territorios como es el caso de Óscar López, Pilar Alegría, Diana Morán o María Jesús Montero.

En este sentido, Castañares insistió en la necesidad de recomponer la unidad del partido después de los resultados tan malos del partido en Extremadura.

«Cuando hay división y confrontación en los partidos políticos lo que estamos es invitando a que no nos voten».

«La hiperdependencia de Moncloa es lo que destroza al partido»

Y apuntó directamente al presidente del Gobierno y a la necesidad de que el partido tenga autonomía con respecto al PSOE federal para evitar un nuevo golpe.

«Es importante que los ciudadanos perciban que tú defiendes los intereses de tu región incluso frente a tus propios compañeros. Esa era un seña de identidad del candidato Miguel Ángel Gallardo cuando ganó las primeras primarias. La hiperdependencia de Moncloa, de Pedro Sánchez, es lo que destroza al partido».

También se preguntó el motivo por el que Moncloa había designado como candidato a Gallardo sabiendo que tendría un mal resultado.

En previsión a la cita electoral en Andalucía, vaticinó un “desastre mayor” para María Jesús Montero, aunque “al menos de momento María Jesús Montero no está imputada, pero va a ser de los que hacen época».

Sobre Montero que tildó a los votantes socialistas que se quedaron en casa de “perezosos”, Castañares mostró su disconformidad, algo que calificó como un insulto.