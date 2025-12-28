Pilar Alegría, ex ministra de Sánchez, ex portavoz del Gobierno y candidata del PSOE en Aragón, la lía con un ridículo vídeo de campaña

La obsesión repentina de los prebostes de la izquierda española con las redes sociales, adquiere tintes patéticos.

Desesperados al ver cómo se les escapa el voto joven —cada vez más inclinado hacia VOX— y como les abandona el obrero tradicional, ha llevado a Pedro Sánchez a protagonizar un ridículo y forzado house tour por La Moncloa en TikTok, imitando a Isabel Preysler, solo ha cosechado burlas y críticas.

Sus ministros y candidatos, angustiados por rascar likes, inundan las plataformas con mamarrachadas varias —desde vídeos humorísticos fallidos hasta intentos de cercanía impostada—, todo sin éxito alguno.

Lo último, el de la desventurada Pilar Alegría, a quien las encuestas pronostican un batacazo antológico en las autonómicas de Aragón este 8 de febrero —con el PSOE cayendo a mínimos históricos—, tras su vídeo fingiendo campechanía en un hostal.

La exministra de Educación y ex portavoz del Gobierno Sánchez, no sabe qué hacer. Y nunca acierta.

Dejó su puesto en La Moncloa para encabezar la lista del PSOE en las elecciones autonómicas de Aragón, que se celebrarán el próximo 8 de febrero, convocadas por el popular Jorge Azcón.

Su última ocurrencia, un vídeo donde se la ve disfrutando de un chocolate en el Hostal de Ipiés, ubicado en Sabiñánigo (Huesca), ha desatado una avalancha de críticas y memes.

Isabel Preysler jamás se ha reunido con una banda de pvterøs en el Parador de Teruel, cosa que sí hizo la candidata a la presidencia de la CCAA de Aragón, Pilar Alegría. https://t.co/YG5753IsTK — 𝕏❤️🇮🇱⚔️ Tango, Oscar, November, India 🇪🇸⚔️𝕏 (@LuchadorTornado) December 28, 2025

Muchos usuarios la acusan de intentar forzar un acento aragonés y simular cercanía con los ciudadanos, cuando en realidad muchos la perciben como una política madrileña alejada de la vida rural.

En el clip, Alegría conversa con algunos vecinos y pide su chocolate caliente.

Su intención parece ser proyectar una imagen cercana, pero las redes no han comprado esa narrativa.

Comentarios como «Ella es muy de Paradores. Y entiendo que también de Hostales» han surgido aludiendo a escándalos anteriores del PSOE en la región. Otros usuarios han señalado su cambio repentino de acento: «Qué rápido cogen algunas el acento maño».

RIDÍCULO TOTAL DE PILAR ALEGRÍA. EL PUEBLO LA INSULTA Y LE RECUERDA LAS "PUTADAS" DEL PARADOR

Pilar Alegría, ridiculizada en redes por fingir cercanía con los aragoneses: «Ella es más de Paradores»: https://t.co/fqFp2RIdMg — José (@josecalvogomez) December 28, 2025

Este tropiezo ocurre justo cuando la candidata lanza su candidatura en su localidad natal, La Zaida (Zaragoza), ante unas 400 personas, donde apeló a sus raíces humildes y criticó a Azcón y Alberto Núñez Feijóo por priorizar intereses partidistas sobre las necesidades aragonesas.

La precampaña en Aragón no pinta bien para el PSOE. Las encuestas son desalentadoras para Alegría, ya que el PP de Azcón, que obtuvo una victoria en 2023 con 28 escaños frente a los 23 del PSOE, parece ampliar su ventaja.

Los sondeos sugieren que los socialistas podrían conseguir alrededor de 10 escaños, lo cual sería un batacazo histórico. La convocatoria anticipada por parte de Azcón, debido al bloqueo que sufrió por parte de Vox ante sus presupuestos, ha añadido más tensión. La derecha se une: tanto el PP como Vox se presentan como favoritos, con expectativas aún más altas gracias a la fragmentación del electorado progresista.

Vamos ahí Alegría, tú sí que sabes rodearte de los mejores. pic.twitter.com/utJ1H9f1kX — ElAzote (@ElAzoteAlProgre) December 28, 2025

La izquierda se divide

La situación no pasa desapercibida para Pilar Alegría, quien lamenta abiertamente esta división. En su visita a Sabiñánigo, expresó que siempre había creído en la necesidad de una candidatura única para «la izquierda del PSOE», pero esa idea no prosperó. Ahora compiten por separado:

Chunta Aragonesista , por su cuenta.

, por su cuenta. Podemos Aragón , liderada por María Goicoechea .

, liderada por . Una coalición entre Izquierda Unida y Movimiento Sumar.

Las negociaciones han fracasado debido a vetos mutuos y discrepancias sobre las listas. A pesar de todo, Alegría insiste en que el objetivo del PSOE es ser el partido más votado para frenar lo que ella llama el «proyecto común» del PP y Vox, que trae consigo «recortes y confrontación». También ha resaltado la inyección económica adicional de 300.000 millones proveniente del Gobierno central y criticado las privatizaciones impulsadas por el ejecutivo liderado por Azcón.

Bloque Candidaturas Líder clave Derecha PP, Vox Jorge Azcón Izquierda PSOE PSOE Pilar Alegría Otras izquierdas Chunta, Podemos, IU-Sumar María Goicoechea (Podemos)

Esta fragmentación juega a favor de la derecha. En 2023, el partido popular rompió con años de hegemonía socialista. Ahora, bajo el liderazgo de Azcón, buscan consolidar dos legislaturas consecutivas.

Pilar "Alegría" deja el gobierno para volver a su "casa"!! Nos dicen que iniciará la carrera electoral en el parador de Teruel. pic.twitter.com/7773TnTYvY — Javier García Isac (@Javiergaciaisac) December 17, 2025

Crisis interna en el PSOE aragonés

El partido encabezado por Alegría enfrenta turbulencias internas. Cinco cargos importantes han rechazado formar parte de las listas al sentirse menospreciados:

La portavoz adjunta en las Cortes, Leticia Soria, quien ocupa el puesto 13: lo califica como «humillante». El alcalde de Cariñena, también ha mostrado su descontento: se trata de (Sergio Ortiz) Y no podemos olvidar a la diputada (Pilimar Zamora)

La dirección ha optado por un «cierre orgánico», priorizando a los más leales al partido. Como único gesto hacia los disidentes, incorporaron a (Darío Villagrasa) —su rival durante las primarias— como número dos. Sin embargo, las tensiones persisten, especialmente vinculadas al legado del exlíder (Javier Lambán) . Cabe recordar que (Alegría) ganó unas primarias exprés sin oposición real, con apoyos equivalentes al 6% del censo militante; Ferraz dio luz verde a su candidatura, algo diferente a lo sucedido en (Extremadura) .

En su intervención en (La Zaida) , visiblemente emocionada, afirmó: «Quiero ser la presidenta tanto para quienes confían en mí como para quienes no». Hizo hincapié sobre la importancia del diálogo y los servicios públicos frente a un Gobierno «maniatado por la ultraderecha». Recordó sus orígenes humildes: «Sé que habéis venido desde todos los rincones de Aragón. Estoy profundamente emocionada». Llamó a todos a movilizarse: «Os necesito a todos. Si vamos unidos, podemos lograrlo».

De Moncloa a las urnas

Este martes fue el último día de (Alegría) en el Gobierno: «He sido muy feliz aquí, pero ahora vuelvo a casa, a Aragón». Han sido cuatro años y medio como ministra y portavoz desde 2021; antes fue diputada por (Zaragoza) desde 2008. Sánchez le brindó apoyo como secretaria general del PSOE aragonés para 2024 tras el retiro forzado de (Villagrasa) . Ahora busca relanzar su imagen mediante actos familiares; sin embargo, el polémico vídeo del hostal ha pesado sobre ella.

Por su parte, (Azcón) responde apuntando al desgaste del PSOE: menciona escándalos relacionados con corrupción y acoso político. A lo que (Alegría) replica que el PSOE está listo para rectificar y mirar hacia adelante; promete soluciones «dignas y asequibles» respecto al tema vivienda frente a recortes previos; además exige explicaciones acerca del uso dado por (Azcón) a fondos estatales.

La campaña avanza rápidamente; las encuestas dan una clara ventaja al (PP) . La división dentro de la izquierda solo suma complicaciones tras ese vídeo viral: (Alegría) necesita un verdadero milagro si quiere revertir esta situación desfavorable. El próximo 8 de febrero será día clave para decidir si la derecha avanza o si el PSOE logra resistir ante este desafío inminente.

Las redes sociales no perdonan errores y la ciudadanía permanece atenta.

El próximo 8 de febrero será crucial para saber qué rumbo tomará (Aragón), pero no parece que vaya a haber sopresas.