Feijóo hace balance del 2025: «Es imposible abarcar todas las tramas de corrupción. El sanchismo llegó corrompido al poder»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo ha hecho balance de fin de año para repasar los muchos problemas pendientes como la corrupción que carcome al Gobierno de Sánchez, a su partido y hasta a su familia.

El líder del PP ha denunciado que «este año ha demostrado que el sanchismo ya llegó corrompido al poder» y que no «da tiempo a seguir tantos casos de corrupción, tantas tramas y a tantos implicados». Además, el lider de los populares ha denunciado el «colapso del sanchismo» materializado en diez «fracasos» que van desde la gestión del problema de la vivienda hasta el estallido de casos de corrupción del PSOE, pasando por la imagen internacional de España, la falta de apoyos parlamentarios y el apagón entre otros hechos. Es uno de los mensajes que el líder del PP ha repetido estos últimos meses ante la parálisis del Ejecutivo por su imposibilidad de llegar a acuerdos con los partidos con los que decía haber conformado una mayoría parlamentaria para seguir en el poder tras haber perdido las pasadas elecciones generales. Entre la anormalidad que supone Sánchez en su forma de gobernar, este 2025, entre otras muchas cosas, ha sido el año en que se han producido registros y redadas en varias dependencias del Gobierno de España, incluidas las de las vicepresidencias o la misma sede del PSOE.

Feijóo ha considerado que 2025 ha sido «el peor año del peor Gobierno en la historia democrática» de España ante el «colapso total del sanchismo» y sus «fracasos». Además, el líder del PP ha denunciado una «erosión de la convivencia», una «degradación política» por los escándalos y la corrupción y «el mal funcionamiento del Gobierno» a lo largo del año, y ha advertido de su impacto en la vida de los ciudadanos, la economía, las infraestructuras, los servicios públicos y la credibilidad internacional del país. El presidente del PP ha hecho un resumen de los fracasos del Gobierno.

Bloqueo parlamentario. Vivienda. Feijóo ha denunciado ha dejado claro que «no puede ser que quien trabaja y compra una vivienda tenga menos derechos que quien la okupa» y ha recordado cómo las políticas de Sánchez han disparado nada menos que un 55% el coste de adquirir una vivienda por haber provocado un déficit de más de 700.000 viviendas en construcción de obra nueva. Apagón. Política internacional. «Sanchez este año ha cruzado varias líneas que no tienen retorno, firmó y negó la subida del gasto en Defensa, se negó a felicitar a la Premio Nobel, Machado. Sánchez nunca fue un líder internacional pero este año se ha convertido en un fracaso internacional» La gestión de los fondos europeos. Solo un 15 % se ha destinado al sector privado. Los fondos europeos solo han servido para que nuestro país esté sin presupuestos, es muy grave. Juventud. Dedicarse a los jóvenes «no es recomendar un libro en TikTok o enseñar la música que escuchas. Es insultante. Sánchez ha condenado a una generación de jóvenes a la precariedad». Familia. Feijóo ha denunciado que el 80 % de las familias han perdido poder adquisitivo porque «tenemos más impuestos y los españoles viven peor. La rentas reales están estancadas en niveles de 2019, con un 25,8 % de niños en riesgo de pobreza o exclusión social». Protección de las mujeres. Para Feijóo, la mayor hipocresía del Gobierno «ha sido su supuesto compromiso con las mujeres, prostitución pagado con dinero público, desprotección de las mujeres con las pulseras defectuosas, han protegido más a los machistas que a las mujeres». Corrupción. «Es imposible abarcar todos los casos, todos los detalles, todos los delitos, todos los personajes involucrados. 2025 es el año que ha demostrado que el sanchismo no se corrompió con el poder si no que llego al poder con la corrupción. Preservemos el país frente a la infamia. Revertir la actual situación no será fácil ni rápido pero lo haremos. Pedro Sánchez está condenado, pero España no lo está«.

Sánchez el vago

Aunque no le ha calificado de esta manera, podría deducirse de sus palabras, ya que al comienzo de su intervención, el presidente del PP ha retratado a Pedro Sánchez, después de que el jefe del Ejecutivo se haya cogido 15 días de vacaciones mientras el resto de los españoles «trabajan duro estos días». Por ello, Feijóo ha reiterado que «mi deber es estar aquí, al igual que tantos españoles que no tienen 15 días de vacaciones en estas Navidades». Y ha añadido que «para esos trabajadores quiero que sean mis primeras palabras. Gracias a todos los españoles que trabajan muy duro en estos días para que los comercios y la hostelería y todos los servicios funcionen mejor que nunca. Gracias a los 3 millones y medio de autónomos que siguen abriendo las puertas de su negocio y que siguen atendiendo a sus clientes. Gracias a los trabajadores del campo, porque la tierra y los animales del campo no entienden de Navidades ni festivos. Gracias, en definitiva, a todos aquellos que no podéis descansar en estos días y gracias por hacer que España funcione en estas Navidades».

Estas palabras vienen a colación de que, tal y como ha confirmado el Gobierno, Sánchez no tendrá agenda pública hasta dentro de dos semanas. Exactamente, hasta el martes 6 de enero, cuando participará en la Pascua Militar que preside cada año Su Majestad el Rey. En años anteriores, el presidente del Gobierno programaba justo antes de Nochevieja su rueda de prensa de balance anual. Las de 2023 y 2022, por ejemplo, fueron el 27 de diciembre, mientras que las de 2021 y 2020 tuvieron lugar el 29 de diciembre. Este año, Sánchez ha hecho su balance el 15 de diciembre y desde entonces, está descansando.