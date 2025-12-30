Antonio Naranjo se lo pasa en grande con Alicia Bódalo (Periodista Digital): “¡Me estoy tomando una valeriana!”

Es uno de los rostros favoritos de la audiencia de Periodista Digital.

Alicia Bódalo, locutora de radio y tertuliana habitual del programa ‘La Burbuja’, espacio presentado por Josué Cárdenas, arrasa en redes sociales. Sus análisis punzantes se vuelven virales con agudas críticas a la izquierda.

Unos vídeos que han llegado hasta Antonio Naranjo, presentador de ‘El Análisis: Diario de la Noche’ (Telemadrid) que, en la edición de este lunes 29 de diciembre de 2025, quiso entrevistar a Bódalo para conocer su opinión ante la actualidad política en el cierre de año.

“¡Me estoy tomando una valeriana para que no me salga el monstruo que llevo dentro!”, confesó la locutora al inicio de su intervención.

Y ofreció su visión desoladora sobre el Gobierno Sánchez:

“Me da muchísima vergüenza ajena, una falta de respeto a los españoles. Pero no me sorprende, se levanta y se acuesta para faltar el resto a España. España se la pasa por el forro. Le da igual que la gente no tenga para comer, la calefacción. Cuando se quemaba España en agosto se quedó con toda su cara en La Mareta, y con la dana estaba haciendo bailecitos ridículos en la india gastándose 90.000 euros, mientras se ahogaban los valencianos. Un presidente con lo que hay que tener hubiera dejado ese viaje, tampoco entiendo que nos sorprenda”.

En esta línea, la locutora de radio criticó el parón del Ejecutivo por la Navidad y lanzó su predicción para este 2026: