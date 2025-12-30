Novedades de 2026: se retrasa la edad de jubilación y otros cambios que afectan a tu bolsillo

Imagínese planificando su retiro o trayecto diario y que todo cambie de repente. Eso es lo que ocurrirá en 2026 con ajustes en pensiones y transporte que impactan directamente en el bolsillo de millones de personas. La edad para jubilarse se eleva, pero también hay opciones para ahorrar en viajes ilimitados por España.

Estos cambios pretenden equilibrar sistemas que están bajo presión debido al envejecimiento poblacional, el incremento de la cuantía de las pensiones y la necesidad de movilidad en transporte público provocada por la persecución al uso del automóvil particular. La Seguridad Social tiene que hacer constantes trampas para mantener las pensiones, mientras el Gobierno promueve descuentos en autobuses y trenes para, al tiempo que imposibilita usar el coche particular, hacer que cada vez más ciudadanos se pasen al transporte público, que por definición no es rentable. Vamos a desglosarlo paso a paso.

Jubilación: más años cotizados y una edad creciente

La edad legal de jubilación ordinaria alcanzará los 66 años y 10 meses en 2026 para quienes cuenten con menos de 38 años y 3 meses cotizados. Si ha acumulado esos 38 años y 3 meses o más, podrá retirarse a los 65 años con el 100% de la pensión. Este ajuste forma parte del plan implementado en 2011, que eleva la edad desde los 65 hasta los 67 en 2027.

Última fase de transición : Desde 2013, la edad se incrementa dos meses cada año hasta llegar a 2027 .

: Desde 2013, la edad se incrementa dos meses cada año hasta llegar a . Jubilación parcial : Se podrá acceder desde los 63 años y 10 meses si has cotizado menos de 38 años y 3 meses , o a los 62 años si superas ese tiempo.

: Se podrá acceder desde los si has cotizado menos de , o a los si superas ese tiempo. Edad media actual: En agosto de 2025, será de 65,3 años.

El cálculo de la pensión introduce el «régimen dual». A partir de 2026, se tendrán en cuenta los últimos 304 meses (alrededor de 25,33 años) descartando los dos peores meses. Hasta el año 2037, podrá optar entre este nuevo sistema o continuar con el cómputo actual basado en los 25 años. Para períodos sin cotización por cuidado de hijos, se aplicará una base mínima: el 100% durante los primeros 48 meses, disminuyendo posteriormente.

Las cotizaciones aumentan para financiar estas modificaciones:

El MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional) sube del 0,8% al 0,9% (0,75% empresa y 0,15% trabajador). Aumentará al 1,2% en 2029 .

(Mecanismo de Equidad Intergeneracional) sube del 0,8% al (0,75% empresa y 0,15% trabajador). Aumentará al 1,2% en . La cuota de solidaridad para salarios altos oscilará entre el 1,15% y el 1,46%, incrementándose hasta el año 2045.

La base máxima de cotización aumentará un 3,9%, alcanzando aproximadamente unos 4.922 euros mensuales. Las pensiones mínimas y no contributivas se revalorizarán por encima del incremento medio del índice inflacionario del 2,7%. La pensión máxima inicial contributiva pasará de 3.267 euros a alrededor de unos 3.361 euros.

Cambio en pensiones 2026 Detalle Edad ordinaria 66 años 10 meses (<38a 3m cotiz.) / 65 años (≥38a 3m) Cómputo pensión Últimos 304 meses, descartar dos peores meses MEI Total del 0,9% Base máxima Mensualidad de unos 4.922 € (+3,9%) Pensión máxima inicial Aproximadamente unos ~3.361 €/mes

Transporte: abono único y descuentos prorrogados

Mientras los conductores abonan cada año más de 40.000 millones de euros en impuestos y no sólo cubren el gasto que generan sino que aportan dinero al Estado moviéndose en su coche, los usuarios del transporte público le suponen un gasto al Estado, ya que el precio de los billetes no cubre el 100% del coste de los viajes que realizan. Con esta balanza fiscal, lo aconsejable sería cuando menos no dificultar que quien quiera, se mueva en su coche. Pero no. El Gobierno de Sánchez ha emprendido una absurda cruzada contra el uso de los vehículos particulares y hace ya tiempo que estableció que la movilidad debe ser a pie, en bicicleta, en transporte público y, como último recurso, en coche particular.

Y para reforzar esa imposición ideológica, Sánchez tira de gasto público subvencionando aún más el uso de los medios de transporte colectivo con el abono único estatal: costará 60 euros al mes para adultos, mientras que será de 30 euros para menores de 26 años. Este abono permitirá realizar viajes ilimitados en servicios como las líneas de trenes suburbanos (Cercanías, Rodalies) así como en las rutas medias Renfe y autobuses estatales interurbanos. Su puesta en marcha está prevista para la segunda quincena de enero del año 2026 con un coste total estimado en unos 1.371 millones para ese ejercicio .

¿Cómo utilizarlo? Regístrarse en la página web del Ministerio de Transportes y adquiere tu abono mediante aplicaciones móviles, taquillas o máquinas expendedoras .

y adquiere tu abono mediante aplicaciones móviles, taquillas o máquinas expendedoras . Se prevé un ahorro que puede alcanzar hasta el 60% para trayectos combinados como Vigo – Santiago o Jerez – Sevilla .

para trayectos combinados como – o – . No lo reemplaza: seguirá vigente el abono recurrente para Cercanías a un coste mensual de 20 euros .

Otros descuentos se prorrogarán:

Para Media Distancia: un 40% general; 70% para menores de 26 años .

general; para menores de . En servicios Avant: descuento del 50% .

. Autobuses estatales interurbanos tendrán un descuento del 50% general; 70% si tienes menos de 26 años ; gratis para menores de 14 años .

general; si tienes menos de ; gratis para menores de . En transporte urbano/interurbano autonómico/local habrá descuentos del 40% en abonos mensuales/10 viajes; un 50% para jóvenes menores de 26 años; un 20% para el resto .

El Gobierno ha instado a las comunidades autónomas y ayuntamientos a sumarse a esta iniciativa, similar al modelo alemán del Deutschlandticket (63 euros por todo tipo transporte). En Madrid, esta medida beneficiará a usuarios del Consorcio mediante Renfe y autobuses interregionales .

Descuentos transporte 2026 Adultos <26 años Abono único Coste mensual: 60 € 30 € al mes Cercanías recurrente 20 € al mes – Media Distancia Descuento del 40% Descuento del 70% Autobuses estatales Descuento del 50% Descuento del 70%

La letra pequeña de la que el Gobierno no habla

Estos ajustes nos afectan a todos. Los trabajadores se tendrán que jubilar más tarde y se les quitará más cantidad de su sueldo para pagar las pensiones a los que hoy ya están jubilados. A cambio, obtienen la promesa de cobrar más pensión cuando se jubilen pese a que cuando llegue ese momento, habrá muchas menos personas jóvenes trabajando.

Para los pensionistas, las subidas adicionales en las prestaciones mínimas dicen ofrecer un alivio frente a la inflación, pero los pensionistas tienen también que hacer frente a todas las subidas fiscales que ha decretado el mismo Gobierno que les sube la pensión. Así, de media, las familias españolas pagan anualmente 11.400 euros más en impuestos que en 2018 cuando Sánchez llegó al poder. Y es que en estos años el Ejecutivo ha creado o subido más de 100 figuras tributarias y sólo en cotizaciones sociales la recaudación se ha incrementado en 50.000 millones.

En cuanto al transporte público, estos abonos abaratan los viajes para quien los haga en medios colectivos pero a costa de que se financien con más cargas para el Estado y, por tanto, para los contribuyentes. Un viaje de Madrid a Valencia en tren podrá hacerse de forma ilimitada con un abono mensual de 60 euros.

Para sufragar esto, el Gobierno destinará unos 1.371 millones adicionales a lo que ya gasta en subvenciones a los medios de transporte colectivos. Pero, a la vez, este mismo Gobierno ha reconocido públicamente que en 2026 quiere conseguir los apoyos que no obtuvo en 2021 para meterle un impuestazo al gasóleo de 11 céntimos más por litro de combustible, lo que encarecería todo tipo de productos y servicios donde fuera necesario el empleo de vehículos para ponerlos a disposicion de quienes consumen esos productos o contraten esos servicios.

Siguiendo con el ejemplo de los viajes de Madrid a Valencia ilimitados por 60 euros al mes, puede que esto suene muy bien. Pero se hace a costa de que cuando llene el depósito de su diésel la factura suba entre 10 y 15 euros dependiendo de los litros que le entren.

Nada se da gratis en la vida. Y siempre que un Gobierno vende que abarata algo es a costa de que previamente se lo ha hecho pagar a otro. Y es que «gratis» significa que otro lo paga.