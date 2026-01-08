Pilar Rahola deja KO a Echenique por su repugnante defensa de la dictadura venezolana: «¡Quedaos con Irán y China!»

La empatía y especial atención que se debe tener con las personas que tienen alguna minusvalía física o psíquica no puede ser impedimento para denunciar la putrefacción intelectual o ideológica que una persona minusválida pueda tener.

Es el caso de “Echeminga dominga”. Y es que este hombre no pierde ocasión de exhibir su inigualable ponzoña a la menor ocasión que se le presenta: ya sea exaltando de forma tabernaria el acto de la felación o teniendo un asistente sin contrato y sin pagar la Seguridad Social durante más de un año o defendiendo a dictaduras y dictadores siempre que sean de su cuerda.

Y con esta inigualable hoja de servicios prestados de quien es apodado ‘Robocop’ en las redes sociales, este miércoles Pablo Echenique se plantó una bandera venezolana de fondo para conectar con el programa de Cuatro Todo es Mentira e intentar presentar al dictador Nicolás Maduro como una víctima por el mero hecho de haber sido detenido por Estados Unidos ante las evidencias de criminalidad del régimen venezolano. Siguiendo el argumentario de los blanqueadores de la dictatura, Echenique regurguitó en directo su patética defensa del tirano:

“Yo en principio me había puesto la bandera para hacer la coña porque se han dicho un montón de estupideces estos años sobre Podemos y Venezuela, pero mientras estaba oyendo el programa he pensado que la voy a dejar de fondo y la voy a dejar en plan serio por la dignidad delpueblo venezonalo que ha sido objeto de un ataque terrorista y del secuestro de su jefe de Estado. Me la voy a dejar por dignidad.”

Ante esto, Pilar Rahola le echó en cara a Echenique y su partido su cinismo al preocuparse por la dignidad de los venezolanos tras la detención del dictador, cuando nunca han denunciado los asesinatos, torturas y detenciones perpetradas durante décadas por el chavismo en Venezuela:

“La dignidad de los venezolanos habría quedado un poquito mejor si Pablo Echenique y compañía hubieran denunciado los más de 1.000 presos políticos, hubieran denunciado el expolio permanente que se produce en Venezuela por parte de Rusia -amigos vuestros- China -amigos vuestros- Cuba, etc.. Y hubiera defendido las elecciones democráticas que fueron robadas por Maduro. Es decir, hablar de la dignidad es algo complicado. Depende de qué color le pones. Yo a los venezolanos que conozco están encantados de la intervención. ¿A mí me gusta? No. Lo he dicho antes. Yo creo que el derecho internacional se lo han cargado esto es evidente. Ahora el primero que se lo carga es Maduro que se zampa unas elecciones y le importa un pepino y que vende su país a intereses extranjeros”.

Es a partir de este momento cuando Echenique entra en catársis y comienza a interrumpir sistemáticamente a Rahola porque le estaba dando una lluvia de zascas y sólo alcanzaba a decir “Pilar te repites. Eso ya lo has dicho antes».