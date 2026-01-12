Afra Blanco se lleva una tunda de zascas de una opositora a la dictadura venezolana

Mal programa tuvo este sábado Afra Blanco, la tertuliana de guardia de la ultra izquierda, el pasado sábado en La Sexta Xplica.

Acostumbrada a sermonear desde su autoconcedida superioridad moral, la apodada Barbie Tertuliana en redes sociales, tuvo que escuchar de boca Tania Tejeira, una abogada contraria a la dictadura de Nicolás Maduro, lo que ese régimen putrefacto ha hecho en su país.

Ante la defensa -velada pero evidente- de Blanco de la tiranía chavista criticando la detención de Maduro con argumentos pueriles, Tejeira le tuvo que recordar el listado de crímenes y salvajadas perpetradas por el chavismo:

“No me quiero olvidar ni una de las cosas que ha hecho. 36.800 víctimas de tortura. 18.305 presos políticos. Más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales. 468 asesinatos en protesta. Más de 8.000 violaciones de derechos humanos según la ONU. 8 millones de venezolanos desplazados huyendo del país por falta de recursos entre otras cosas sin ir más lejos en el Hospital Central del doctor Luis Ortega en la Isla Margarita donde morían 18 recién nacidos al día por falta de recursos…”

Ante tal lluvia de datos sobre el salvajismo de la dictadura chavista, la izquierdista Blanco comienza su táctica habitual de interrumpir hablando a la vez que quien está en el uso de la palabra para romper un hilo argumental que no le conviene y tratar de llevar el debate al punto que le interesa a ella.

Y así, en medio de la intervención de Tejeira, la progre Blanco intenta colar el mensaje venenoso: “¿Pero justificas lo que ha hecho Trump?”.

A lo que Tejeira replica:

“No, no. Déjame terminar. 400 medios de comunicación cerrados. 90% de la población en pobreza, de la cual el 50% de la población está en pobreza extrema. 3 elecciones presidenciales amañadas. La última, palmaria. Salarios de miseria de 3 dólares al día y millones de familias como la mía que no se han podido ver.”

Ante el chantaje argumental de Blanco de condenar la detención de Maduro por presuntamente no ser acorde al manido Derecho Internacional, Tejeiro le recuerda:

“¿Se ha intentado la vía diplomática que es la que yo quería? Se ha intentado porque se pidió auxilio a la OEA (Organización de Estados Americanos). Los ignoraron a los venezolanos. Dense cuenta de que la dictadura lleva 27 años, no 1 año. Hubo informes de la ONU hablando de estos tipos de derechos fundamentales vulnerados. Se ignoraron. Se pidió ayuda democrática internacional. Se olvidó. Entenderá…”

Y es aquí donde Blanco vuelve a entrar en cólera “No, no, no… No entiendo. No, no, no… Es que vas a justificar a Trump. Sé por dónde vas…” Y ante esta enésima interrupción, el presentador del programa le tiene que volver a llamar la atención y pedirle que deje hablar a los demás: “Afra, por favor… Perdona Tania… Pero Afra, por favor, deja que hable, que estás continuamente interrumpiendo, deja que termine el argumento”.